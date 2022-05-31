Özersay'ın çekilme istemi pazartesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, bugün yaptığı toplantıda Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay’ın 26 Mayıs'ta Meclis Başkanlığı'na ulaştırdığı "milletvekilliğinden çekilme isteminin" gerçekliğini görüştü ve gerçekliği saptanan istemin 6 Haziran'da yapılacak Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesine karar verdi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kudret Özersay’ın Başkanlık Divanı toplantısına şahsen katılmasıyla birlikte Anayasanın 85’inci maddesi hükmü ile içtüzüğün 132’nci maddesi kuralları uyarınca değerlendirerek Özersay’ın milletvekilliğinden çekilme isteminin gerçekliğinin saptandığına karar verdiği duyuruldu.
Kararın, 6 Haziran Pazartesi yapılacak Genel Kurul birleşiminde görüşülerek oylama yapılacağı bildirilen açıklamada, içtüzük uyarınca oylama yönteminde, Genel Kurul'da hazır bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğu aranacağı ifade edildi.