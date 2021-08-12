Özersay: “İnsanımız mağdur edilmemeli, pratik çözümler üretilmelidir”

Halkın Partisi (HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Avrupa Birliği ülkelerinde ve Birleşik Krallık’ta eğitim gören gençlerin sorunlarını İngiliz Yüksek Komiserliği’ne aktardı.
Bu konuda geç kalındığına ve fazlasıyla zaman kaybedildiğine işaret eden HP Genel Başkanı Özersay, “İnsanlarımızın mağdur edilmemesi için pratik çözümler hemen devreye konulmalı, bu sorun çözülmelidir. Biz muhalefet olarak üzerimize düşeni yapmaya, yabancı muhataplara da çözüm önerilerimizi aktarıp konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.