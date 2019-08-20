Özersay: "Kent Güvenlik Sistemi kamera yerleri değiştirilecek"

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Kent Güvenlik Sistemi kamera yerleri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özersay, “Venedik Sütunu ve Posta ile Bedesten noktalarında direklerin yerleri ve yerine göre nitelikleri eski eserlerin de görüşü alınarak değiştirilecek” dedi.

Bakan Özersay, kamuoyunda tartışma konusu haline gelen Kent Güvenlik Sistemi kamera yerleri ile ilgili bugün itibariyle Eski Eserler Dairesi ile görüşüldüğünü ve dairenin de görüşleri alınarak, özellikle Venedik Sütunu ve Posta ile Bedesten noktalarındaki direklerin yerleri ve yerine göre niteliklerinin değiştirileceğini duyurdu.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Bugün itibariyle Eski Eserler Dairesi, daha önce kamuoyunda tartışma konusu olan Kent Güvenlik Sistemi kamera yerleri için önerilerini diğer yetkililerle paylaştı. Daha önce de kamuoyuna açıkladığımız üzere özellikle Venedik Sütunu ve Posta ile Bedesten noktalarında direklerin yerleri ve yerine göre nitelikleri eski eserlerin de görüşü alınarak değiştirilecek.”