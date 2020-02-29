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Özersay: “KKTC’nin kapıları açık”

Özersay: “KKTC’nin kapıları açık”
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Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC sınır kapılarının açık olduğunu söyledi ve Rum tarafının aldığı tek yanlı karara rağmen, karşı bir adım atılmayacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay; şöyle dedi:

“Rum liderliğinin tek yanlı ve anlaşılması güç kararıyla yarın sabah 06.00 itibarıyla kapatacağı dört geçiş kapısı açıklaması üzerine bir de söylenti yayılmaktadır. Birçok yabancı misyondan bizim de kapıları kapatma kararı aldığımız yönünde iddia/soru gelmektedir.

Çok net söylüyorum; böyle bir kararımız yoktur, lütfen spekülasyon ve manipülasyonlara itibar edilmesin.”

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