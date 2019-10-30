Özersay, KOOPBANK’la ilgili gerekli adımı atıyoruz

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Kooperatif Merkez Bankası’nda geçmiş dönemlerde hukuka aykırı krediler verildiğini, bunun Merkez Bankası müfettişleri tarafından saptandığını belirterek, “Hatta konu polise de aktarılmıştı. Şimdi geldiğimiz aşama, bankayı zarara uğratanlarla ilgili olarak mahkemeye başvurulmasıdır. Bu konuda gerekli adımı atıyoruz” dedi.

Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında; Ticari Levazım, Binboğa Yem ve Koop Süt’ün, özel bir protokolle denetlenmeye başlandığını, Merkez Bankası’nın, bahsi geçen iştirakleri denetlediğini ve bu kurumların zarara uğratıldığına dair bir durumun saptanması halinde, sorumlularla ilgili olarak harekete geçileceğini belirtti.

Özersay, Kooperatif Merkez Bankası’nda geçmiş dönemlerde hukuka aykırı, geri dönmeyeceği baştan belli olan krediler verildiğini, bunun Merkez Bankası müfettişleri tarafından saptandığını vurgulayan Özersay, “Hatta konu polise de aktarılmıştı” dedi.

Özersay, gelinen aşamada, KOOP-BANK’ı zarara uğratanlarla ilgili mahkemeye başvurulacağını, gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile ilgili de bazı usulsüzlüklerin döneminde Ombudsman raporu ile tespit edildiğini açıklayan Özersay, “tespit edilen usulsüzlükler hakkında Bakanlık olarak gerekli incelemeyi yaptık, bu konuda polise şikayette bulunduk, dairenin bundan sonra buna benzer sıkıntılar yaşamaması için de bazı adımlar attık” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, açıklamaısnda şu ifadelere yer verdi.

Kooperatif Merkez Bankası iştiraki olan Ticari Levazım, Binboğa Yem ve Koop Süt hükümetimiz döneminde yapılan bir özel protokol ile denetlenmeye başlandı. Merkez Bankası şu anda bahse konu iştirakleri denetliyor, Mukayyitlik yerine doğrudan Merkez bankası gibi denetim açısından ciddi bir kurumun denetim yapmaya başlaması, bu kurumların bir bölümüyle ilgili olarak yakın zamana kadar ortaya konulan iddiaların ne ölçüde doğru olduğunun ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Tabi ki bu kurumların zarara uğratılması durumu saptanırsa da sorumlularla ilgili olarak harekete geçilecek.

2) Kooperatif Merkez Bankası’nda geçmiş dönemlerde hukuka aykırı, geri dönmeyeceği baştan belli olan krediler verilmesi durumları söz konusu olmuş ve bu durum da Merkez Bankası müfettişleri tarafından saptanmıştı. Hatta konu polise de aktarılmıştı. Şimdi geldiğimiz aşama bankayı zarara uğratanlarla ilgili olarak mahkemeye başvurulmasıdır. Bu konuda gerekli adımı atıyoruz.

3) Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin Bakanlığıma bağlanmazdan önceki döneminde Ombudsman raporu ile tespit edilen usulsüzlükler hakkında Bakanlık olarak gerekli incelemeyi yaptık. Bu çerçevede;

a) Maliye Teftişten birtakım belgeler talep ettik;

b) Bir konuda Polise şikayette bulunduk;

c) Dairenin bundan sonra buna benzer sıkıntılar yaşamaması için de bazı adımlar attık, yakında onları da kamuoyu ile paylaşacağız.

Bizler bu görevlere gelmezden önce devlet kurumlarının iyi yönetilmesi bağlamında ne söylediysek onun gereğini yapmak konusunda kararlıyız. Sonuç almak için kararlı şekilde takip etmek önemlidir, savsaklamadan konuların üzerine gideceğimiz ve sözümüzü tutmaya devam edeceğimiz konusunda kimsenin şüphesi olmasın.”