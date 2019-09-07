Özersay: "Koşullarda değişen bir şey yok"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs müzakereleri konusunda Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin genel başkanları ile yaptığı toplantı sona erdi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonunda siyasi pati başkanları açıklamalarda bulundu.

HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, bugünkü bilgilendirmeden sonra koşullarda değişen bir şey olmadığını üzülerek gördüğünü kaydetti.

Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin, yönetimi kendileriyle paylaşmaya hazır olmadığını ve bu anlamada bir zihniyet değişiminin de olmadığını söyleyen Özersay, müzakereleri ucu açık götürme noktasında Rum tarafında bir değişiklik olmadığını ve iki hususun son derece önemli olduğunu belirtti.

Özersay şu ifadelere yer verdi:

“Şartlar, koşullar değişmedikçe, mevcut koşullar devam ettiği sürece federasyon müzakeresine girmek, hele hele ucu açık bir müzakereye girmek hata olur diye düşünüyoruz. Biz, bu çerçevede önümüzdeki döneme ilişkin olarak aynı zeminde ve aynı şekilde müzakereleri devam ettirmenin, müzakerelere kaldığı yerden ve hiç bir şey olmadan devam etmek anlamına geldiğini düşünüyoruz.”

Özellikle yönetimi paylaşma adına bir zihniyet değişiminin olması gerektiğine inandıklarını dile getiren Özersay, bu olmadıkça aynı zeminde ve aynı şekilde ucu açık şekilde bu sürecin devam ettirilmesinin bir kısır döngü ile Kıbrıs Türkü’nü hapsetme anlamına geleceğini kaydetti.

Eleştiri ve düşüncelerini de ortaya koyduklarını söyleyen Özersay, geçen süre zarfında bu bilgilendirmenin daha erken zamanda yapılması gerektiğini düşündüklerini söyleyerek, belli kıvama geldikten sonra bilgilendirmenin yapıldığını fakat bundan sonraki süreçte görüşmelerin devam ettiği sürede görüşlerinin alınması halinde daha fazla katkı yapabileceklerini belirtti.