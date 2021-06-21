Özersay: "Maraş mahrumiyet bölgesi olmaktan çıkarılmalı”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, vatandaşların yaşadığı Maraş’ın bir mahrumiyet bölgesi olmaktan çıkarılması gerektiğine dikkat çekti. Özersay, mecliste yaptığı konuşmada kapalı Maraş’ta malların değerlerini bulabilmesi için alt yapı, kanalizasyon ve yol çalışması yapıldığı yönünde Cumhurbaşkanı Tatar tarafından yapılan açıklamayı hatırlatarak “Maraş bir bütün olarak düşünülmelidir, geçmişte Mağusa için kanalizasyon projesi yapılırken açık Maraş ve orada yaşayan binlerce insanımız dışarıda tutuldu, şimdi de kapalı Maraş’a alt yapı yapılacak ve binlerce insanımızın yaşadığı açık Maraş yine mi dışarıda tutulacak?” diye sordu. Özersay açık Maraş’ın yıllarca bir oy deposu olarak görüldüğünü, siyasi olarak istismar edildiğini ama hizmet götürülmeyerek mahrumiyet bölgesi haline getirildiğini vurguladı ve “Kapalı Maraş adımlarıyla eş zamanlı olarak açık Maraş da dışlanmadan hizmet almalıdır” dedi.

“MARAŞ SOSYAL KONUT PROJESİ NE OLDU?

Özersay, Halkın Partisi olarak hükümette oldukları dönemde Maraş’ta yaşayan vatandaşları düşünerek bir sosyal konut projesi başlattıklarını anımsattı ve şu hususlara dikkat çekti: “Dövizde yaşanan patlama nedeniyle artık dar gelirli gençlerin konut edinmelerinin eskisine göre çok daha zordur, özellikle Maraş ve Güzelyurt gençleri için bir konut sahibi olmak giderek bir hayale dönüşmeye başlamıştır. Hükümete soruyoruz: Geçen yıl Halkın Partisi’nin hükümette olduğu dönemde lansmanı yapılan Maraş sosyal konut projesi ne oldu? Altı aydır hükümettesiniz bu konuda ne yaptınız?”

“MARAŞ’TA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZ ARTIK DAHA FAZLA MAĞDUR EDİLMEMELİ”

Konuyu meclis gündemine taşıyan Özersay, gerek alt yapı yatırımları gerekse gençlerin konut ihtiyaçları açısından Maraş’ta yaşayan vatandaşların artık daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğine dikkat çekti ve hükümete sorular sordu. Geçen yıl şubat ayında dönemin Halkın Partili İç işleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından açıklanan ve açık Maraş’ta yaşayan gençler için ilk etapta 376 konut yapılmasını içeren Maraş Sosyal Konut projesinin bir parti meselesi değil toplum menfaatine olan bir çalışma olduğunun altını çizen Özersay “Hükümet bu kadar ayda bu projeyle ilgili olarak hangi adımı attı merak ediyoruz. Yoksa bu proje Halkın Partisi döneminde başlatıldı denilerek bir kenara mı konuldu? Proje rafa mı kaldırıldı?” diye sordu.