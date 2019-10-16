Özersay: "Ölçüyü kaçırıp Kıbrıs Türküne hakaret etmeye kimsenin hakkı yok"

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özersay, politikaların eleştirilebileceğini, bundan da daha doğal bir şey olamayacağını ifade ederek, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların yaptıkları ya da yapmadıkları şeyler nedeniyle eleştirilebileceğini belirtti.

“Politikalar eleştirilebilir, bundan daha doğal bir şey olamaz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı da Başbakan’ı da Bakanları da gerek yaptıkları, gerekse yapmadıkları şeyler nedeniyle eleştirilebilir. Bunun üzerinden mağduriyet yaratıp ağlamaklı hallere girmenin gereği yoktur.

Ancak ölçüyü kaçırıp da Kıbrıs Türküne ya da bu Halkın iradesiyle seçilmiş temsilcilerine hakaret etmeye, bu makamları ve devleti yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur.

Maalesef izlenen siyaset, özellikle de kullanılan üslup gerek KKTC-Türkiye ilişkilerine gerekse Kıbrıs Türk Halkının Türkiye’deki imajına zarar vermiştir. Ülke içinde toplumun farklı kesinlerini de, ülkemizin Türkiye ile olan ilişkilerini de germiştir.

Son çıktığım tv programında bu noktaya dikkat çekmiştim. Bu video özetle bu husustaki düşüncemi yansıtıyor.

Bir kez daha paylaşma ihtiyacı hissediyorum.”