Özersay: “Partilerin alacakları oy oranı değişse bile, ilk üç sıra değişmeyecek”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, 1 hafta sonra yapılacak seçimde, partilerin alacakları oy oranı değişse bile, parti sıralamasında ilk üç sıranın değişmeyeceğini, aylardır halkın içerisinde yaptıkları temaslardan görebildiklerini söyledi. Özersay, halkın, Halkın Partisi’ni kendi hak ve menfaatlerinin sigortası gördüğünü de kaydetti.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özersay, konuk olduğu programda soruları yanıtladı. Özersay, “9 milletvekili ile meclise girdiğimizde koalisyonun küçük ortağı olmak veya muhalefette kalmak gibi bir tercihte bulunmak zorunda kaldık. Koalisyonun küçük ortağı olmak durumunda kalınca o ortaya koyduğumuz ilk hedeflerin altında birtakım hedefleri gerçekleştirebildik” dedi.

Özersay, bundan sonra yine aynı hedefleri halkın vereceği destek oranında adım adım yapmak için kararlılıkla çalışacaklarını söyledi.

Halkın Partisi’nin şu anda ortaya koyduğu hedefler ile seçimden beklediği sonuçlar arasında bir makas olmadığını söyleyen Özersay, “2018’de ortaya koyduğumuz hedeflerin tümü doğru, bu ülkenin ihtiyacı olan, halkın yararına olan hedeflerdir. Onların tamamının yapılabilmesi için Halkın Partisi’nin o dönemde tek başına iktidara gelmesi lazımdı” diye konuştu.

Özersay, Halkın Partisi’nin halen genç ve dinamik ama gerek seçimler gerekse ülke yönetimi ile ilgili geçmişe göre çok daha olgun ve belli bir tecrübeye sahip olduğunu kaydetti.

HP’nin bu dönemde seçim ve seçimin sonuçları ile ilgili olarak daha sağlıklı bir değerlendirme yapabilecek bir durumda olduğunu belirten Özersay, devlet yönetiminde kısa süre önce görev aldığı için neyin ne kadar sürede yapılabileceğini, neyin tahmin edildiğinden uzun bir süre alacağına dair belli bir tecrübe sahibi olduklarını anlattı.

Kudret Özersay, geçen seçimde olduğu gibi bu seçimde de siyasi partiler sıralamasında ilk 3’ün değişmeyeceğini; sahanın nabzına göre, hatta Mecliste geçen dönem yer alan bazı siyasi partilerin bu dönem olmayacağını kaydetti.

Özersay, şöyle devam etti:

“Bugün baktığımızda hiçbir siyasi partinin tek başına iktidara geleceğini görmüyoruz. Hatta bazı siyasi partiler var dışarıda, ödenmiş olan anketlerle kendilerini büyük göstermeye çalışan ama sahada hiç yokturlar. Mecliste geçen dönem yer alan bazı siyasi partiler bu dönem olmayacak. Böyle bir değişim olacak aslında. Sahada gördüğümüz hava; geçen seçimde olduğu gibi ilk 3 sıralama değişmeyecek. Yani yüzdelikleri değişecek ancak ilk 3 siyasi parti UBP, CTP ve HP şeklinde olacak. Hissiyatımız ise seçimden sonra Halkın Partisi’nin koalisyonda yer alacağı yönündedir.”

Kudret Özersay, “Eğer bir UBP ile CTP birlikte bir hükümet kurmaya karar verirse o zaman Halkın Partisi ana muhalefet partisi olarak görevini yerine getirir. 3 partinin de yer alacağı büyük bir koalisyon gündeme gelirse oturur, konuşuruz. Ama UBP veya CTP ile ne şekilde bir koalisyon aritmetiği ortaya çıkar, onu günü geldiğinde konuşuruz. Ancak her durumda Halkın Partisi’nin hükümette ülkeyi yöneten konumunda olacağını görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.



“VATANDAŞ HALKIN PARTİSİ’NİN HALKIN HAK VE MENFAATLERİNİN SİGORTASI OLARAK GÖRÜYOR”Halkın Partisi’nin göreve geldiğinde söylediklerini yapabilme noktasında elinden gelen çabayı ortaya koyduğunu söyleyen Kudret Özersay, bu çabasının halk tarafından da görülüp, takdir topladığını belirtti.Bazı siyasi partilerin koyu savunucusu olanların bile, ‘ben partimin sizinle koalisyon kurmasını isterim çünkü siz denetleyici, dengeyi sağlayan bir görev yerine getirirsiniz’ dediğini ifade eden Özersay, “Vatandaş Halkın Partisi’nin halkın hak ve menfaatlerinin sigortası olarak görüyor. Onun için önümüzdeki dönemde Halkın Partisi gerçekten aklı, sağduyuyu, aklıselimi temsil eden, dünyadaki örneklere bakıp da bakanlar kurulunu doğru yönde yönlendirebilecek olan yanlışı da engelleyebilecek konumda olan bir dengeleyici parti konumuna geliyor” diye konuştu.“HP DOĞRU YERE DOĞRU YERLEŞMEYE BAŞLADI”Kıbrıs Türk Siyasi yaşamı içerisinde Halkın Partisi’nin doğru yere doğru yerleşmeye başladığını söyleyen Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin muhalefette olması durumunda yapıcı ama akılcı bir muhalefet anlayışı ortaya koyacağını ancak laiklik ve benzeri konularda hiçbir şekilde geri adım atmayacağını kaydetti.Özersay, konuşmasının devamında; “Ekonomi ile ilgili konularda farklı görüşler olabilir. Yani sizin ortaya koyduğunuz ekonomik vizyonun örneğin bize biri gelip, ‘siz bunu önerdiniz ama bunun hayata geçebilmesi için mesela 6 ay gibi bir süreye ihtiyacı var ya da önce şu tedbirleri alamaya ihtiyaç var da ondan sonra bunu hayata geçirebiliriz’ denirse biz bunu değerlendiririz” dedi.Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, yapıcı ve yaratıcı olmak ve ortak akılla hareket etmek gerektiğini ve aynı zamanda üreten sektörleri de bir paydaş kabul edip, oturup konuşmak gerektiğini de söyledi.“KRİZ YÖNETİMİNDE DİĞER SİYASİ PARTİLERDEN DAHA TECRÜBELİYİZ”Halkın Partisi’nin krizlerin yönetilmesinde diğer siyasi partilerden daha tecrübeli olduğunu belirten Özersay, sağlık krizinin yönetilmesinde Halkın Partisi’nin çok kritik bir rolü olduğunu belirtti.Özersay, “Eğer Halkın Partisi sağlık krizinin yönetiminde o dönemde Ulusal Birlik Partisi’ni dengelemese, doğru yöne doğru yönlendirmemiş olsaydı Londra, Roma, Berlin’de olduğu gibi bu ülkede binlerce insan ölebilirdi. Bu açıdan da vicdanımız rahattır. Gelecek dönemde de bu tecrübe ile ekonomik krizi veya olabilecek başka sağlık krizlerini de başarı ile yönetecektir” dedi.