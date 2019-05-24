Özersay, Rusya Büyükelçisiyle görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Stanislav Viliorovich Osadchiy ile görüştü.

Bakan Özersay, Rus Büyükelçiyle özellikle son zamanlara Doğu Akdeniz bölgesinde meydana gelen askeri hareketlilik ve bu bağlamda Kıbrıs Rum tarafının silahlanma da dahil olmak üzere gerginlik arttırıcı faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Diğer konular yanında ülkemizde yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşlarının sorun ve talepleri de görüşmede ele alındı. Görüşmede ayrıca Kıbrıs sorununda gelinen son aşama da kısaca değerlendirildi.