Özersay: “Seçimden sonra biz hükümette varız”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, morallerinin çok yüksek olduğunu belirterek, özellikle son iki haftada Halkın Partisi’nin ciddi bir yükselişte olduğunu kaydetti.

Son günlerde özellikle kararsızların ve başlangıçta karma oy düşüncesinde olanların oy verme günü yaklaştıkça sandığa gidip mühür şeklinde oy kullanma eğiliminin arttığını ifade eden Özersay, bu açıdan ilk adres olarak Halkın Partisi’nin tercih edildiğini gözlemlediklerini söyledi.

Aylardır sahada, sokakta, halkın içerisinde olduklarını ve sokağın nabzını çok iyi tutabildiklerini belirten Özersay, “Sokağın nabzı halkın kendi partisine, yani Halkın Partisi’ne güvendiğini gösteriyor” dedi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Kudret Özersay, Zirve Kıbrıs’ta yayınlanan Gündemin Zirvesi’nde programına konuk oldu, soruları yanıtladı.

Elektrik Kurumu’nun Erhan Arıklı’nın yönetimi, Faiz Sucuoğlu’nun da Başbakan olduğu bir dönemde kötü yakıt kullanılması ve cihazların bozulmasından dolayı elektrik kesintilerinin yaşandığını savunan Özersay, elektrik kesintileri, akaryakıt, tüp gaz kuyruklarıyla 1970’lere geri dönüldüğünü, güneye muhtaç kalındığını söyledi.

HP hükümette olduğu dönemde, bu cihazların bakımının yapıldığını, elektrik kesintisi yaşatılmadığını ifade eden Özersay, o dönemde kükürt oranı doğru, temiz yakıt alındığını kaydetti.

Kükürt oranı yüksek, hileyle yakıt satmaya çalışan firmanın çok ciddi 4-5 milyonluk para cezasına mahkum edildiğini söyleyen Kudret Özersay, bu şirket için alınan kararı uyguladıklarını, devlet ihalelerinden de şirketi men ettiklerini anlattı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın CTP’de ve UBP’de iken bakanların enerji alanına yatırım yapılmasına gereken hassasiyeti gereken hızda göstermediğini ileri süren Özersay, böylece yatırım yapılamadığını savundu.

Eğer yatırım yapılsaydı, önümüzdeki yıllardan itibaren doğal gazdan elektrik üretimine geçilebileceğini söyleyen Kudret Özersay, ciddi bir öngörüsüzlük ve beceriksizlik olduğunu ifade etti.

HP’nin iklim politikası konusundaki soruyu yanıtlayan Özersay, bu sorunun sadece Kıbrıs’a has bir sorun olmadığını, dünyanın ve insanlığın sorunu olduğunu ifade etti. Kudret Özersay, iklim değişikliğiyle ilgili dünyadaki gelişmeleri takip edecek, konuyla ilgili paydaşları bir araya getirecek, bir vizyonda olduklarından söz etti. Özersay, gerek BM, gerekse de dünya liderlerinin bir araya gelip standartlar çerçevesinde oturup değerlendirip adım atma gerektiğinin bilincinde bir parti olduklarını anlattı. Özersay, alınan tedbirler ve kriz yönetimi konusunda tecrübeli olduklarını belirtti.

AB’nin, güneyin temiz enerjiye geçmesi, fosil yakıt kullanımından uzaklaşması için iki buçuk milyar Euro kaynak ayırdığını anlatan Özersay, eko sistemin bütün olduğuna dikkat çekti. Özersay, KKTC’de de fosil yakıt kullanımının minimuma indirileceği dönüşüm için finansal ve proje desteği verilmesinin Brüksel’de ve AB’nin diğer kurumlarında anlatılmasının şart olduğunu söyledi. HP Genel Başkanı Özersay, hükümette veya muhalefette bu konuyla ilgili de girişimlerin bir an önce yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Hükümetin seçim öncesinde ekonomik sorunların üstesinden gelemediğini ifade eden Özersay, “Söylenen pek çok sözün altında kalıyorlar” dedi. Özersay, “Geçsin seçim bakarız” yaklaşımının bu ülkeye yarar değil zarar sağladığını kaydetti.

“ÜLKENİN SİYASİ İSTİKRARA İHTİYACI VAR”

Özersay, “Ülkenin siyasi istikrara ihtiyacı vardır. Sahaya baktığınızda herkes bu seçimde koalisyonun çıkacağını biliyor. Ancak temel bazı prensiplere uygun davranmamız gereklidir” ifadelerini kullandı.

Çıkacak koalisyonun uzun ömürlü olması gerektiğini kaydeden Kudret Özersay, kurulacak hükümetin her iki koalisyon ortağının da Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerden olmasının önemini belirtti.

Özersay, ekonominin bu kadar kötü, Sosyal Sigortaların batma noktasına getirildiği bir dönemde, eğer istikrarlı bir hükümet kurulup da bunlar üzerine neşter vurulamazsa, devletin daha fazla zayıflayacağını ifade etti.

Hükümette oldukları dönemde de krizler yaşandığını, günü kurtaran kararlar almadıklarını anlatan Kudret Özersay, döviz borçlanan kişinin döviz geliri olması koşulunun o dönemde konulduğunu ifade etti. Özersay, bu sebeple geçen süre zarfından bireysel kredi ve borçlanmanın pek olmadığını söyleyerek, genelde borçlanmalarda dövizden TL’ye yönelme olduğunu, sebebinin de aldıkları tedbirler olduğunu kaydetti.

Özersay, tüketici kredilerinde sabit faiz uygulamasını düzenleyen yasayı kendilerinin geçirdiğine değinerek, hükümetten ayrıldıktan sonra yasanın uygulamasının askıya alındığını söyledi. Özersay, “HP’nin hükümette, görevde olması, bu tür uygulamaların güvencesidir. HP’nin hükümetteki varlığı halkın hak ve menfaatlerinin sigortasıdır” dedi.

Seslerinin daha gür çıkabilmesi, doğru olan yasal düzenlemeleri yapabilmeleri için HP’ye daha güçlü sahip çıkılması gerektiğini ifade eden HP Genel Başkanı Özersay, halka çağrıda bulundu.

“VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANILMASI BÜTÜN SORUNU ÇÖZER”

Özersay, Ercan Havalimanı’nın Türkiye’deki iç hatlar kapsamına alınmasıyla ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Vergi indirimi zaten olması gerekendir. Dış hatlar olarak Ercan’a devam edip vergi indiriminden yararlanılması bütün sorunu çözer. Buradaki bir diğer ihtiyaç da uçuşların sayısını artırmaktır. Uçuş sayısı artar vergi kolaylığı sağlanırsa, zaten uçak bileti fiyatları aşağıya inecektir. Ercan Havaalanı’nın bir dış hat olmaktan çıkarılmasına gerek yoktur. Böyle bir ihtiyaç da yoktur. Böyle bir tartışma açılması çok anlamsızdır. Bir ülkenin Başbakanının da böyle bir şeyi bu kadar kolay bir şekilde dillendirmesi de hoş değildir.”

Devlet kurulduğunda, Meclis’ten oy birliğiyle geçen ve dünyaya deklare edilen KKTC’nin Bağımsızlık Bildirgesinde, KKTC’nin başka hiçbir devletle birleşmeyeceğinin yazdığını anımsatan Özersay, “Biz devlete inanan insanlarız diyerek, devlete inanırmış gibi yapıp ondan sonra da devletin kapısına kilit vururuz yaklaşımını doğru bulmayız” dedi.

Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıslı Türklerin de devlet sahibi olma, kendi kendini yönetme hakkına sahip olduğunu ifade eden Özersay, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmesi bağlamında bir devlet sahibi olmak zorunda olduğunu ve bir devlete sahip olduğunu kaydetti. Özersay, şöyle devam etti:

“BUNU KIBRIS TÜRK HALKINA YAKIŞTIRMAK YAKIŞIKSIZDIR”

“Elimizdeki devletten vazgeçip bizi başka bir devlet yönetsin düşüncesi hem doğru değildir hem de bunu Kıbrıs Türk halkına yakıştırmak yakışıksızdır. Bunlar seçime girildiği süreçte ortaya çıkan sansasyonel söylemlerdir. Seçmeni etkilemek içindir bunu konuşmak da onların yapmak istediklerine hizmet eder.”

EastMed Ortadoğu projesiyle ilgili ise Özersay, bunun çıkarılan kaynağın KKTC veya TC üzerinden taşınmaması için Rum tarafının ortaya attığı hamle olduğunu söyledi. Müzakereci olduğu dönemde, bu konunun uzmanlarının hazırladığı rapora bakarak bir açıklama yaptığını, “Bu proje uygulanamaz ve çökecek” dediğini ifade eden Özersay, denizdeki derinlik nedeniyle bu projenin uygulanamayacağını kaydetti.

O dönemde TC Dışişleri ile çalışma yaptıklarını ifade eden Kudret Özersay, dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya iki öneri götürdüklerini, bunlardan bir tanesinin Rum tarafına teklif edildiğini anlattı. Özersay, o tarihten itibaren “İş birliği yapalım çözümü beklemeyelim yönünde” ve çözüme de katkı olacağı düşüncesiyle resmi pozisyona gelindiğini ancak bu konuda bir adım atılmadığını söyledi.

Seçimle ilgili görüşleri de sorulan Özersay, sahada görünenin 2018 yılındaki gibi HP’nin, UBP ve CTP’den sonra üçüncü sırada yer aldığı yönündeki görüşünü belirtti.

“SEÇİMDEN SONRA BİZ HÜKÜMETTE VARIZ”

HP’nin son 2-3 haftadır istikrarlı biçimde durumunu iyileştirmekte olduğuna değinen Özersay, HP’nin ortaya koyduğu makul politikalar nedeniyle seçimin eşiğinde daha da yükseleceğini söyledi. Özersay, “Seçimden sonra biz hükümette varız” dedi.

En ufak hatada karma oyların yandığı gibi, karma oyların partilere hiçbir etkisi olmayacağına işaret eden Özersay, “Karma oy kullanıldığında bir siyasi partiye bir vekil kazandırmaz” dedi.

Geçen seçimde en fazla karma oy alan isimin kendisi olduğunu ifade eden Özersay, bunun partisine bir getiri sağlamadığını anlattı. Özersay, mühür artı tercihte hata yapılsa da mührün geçerli sayıldığını söyledi.

Kudret Özersay, “Bir siyasi partinin Meclis’te daha güçlü olmasını istiyorsanız mühür artı tercih kullanmanız ülkenin geleceği açısından daha iyi olacaktır” şeklinde konuştu.