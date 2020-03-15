Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki toplantı saat 14.30’da başladı. Yaklaşık üç saat süren toplantı sonrasında alınan kararları Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Açıklama sonrasında, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi görüşüldü mü?” sorusuna ise Özersay “Hayır görüşülmedi.

Kudret Özersay olarak cevap vereyim, en kısa zamanda ertelenmesi değerlendirilmeli” cevabını verdi.

Özersay, “Seçimlerin şu aşamada benim için zerre önemi kalmadı” diye ekledi.

Bakan Özersay, hiçbir şeyin toplum sağlığından, bu ülkenin geleceğinden ve Kıbrıs Türk halkının geleceğinden daha önemli olmadığını kaydederek, “Bu nedenle seçimlerin gerçekten hiçbir önemi yoktur. Seçimlerin ertelenmesi de dahil olmak üzere ve her şeye açığım” dedi.

Özersay “Herhangi bir zamanda, hatta en erken zamanda bunun değerlendirilmesinin de yararlı olacağını düşünüyorum. Seçimin gerçekten bir önemi kalmamıştır. İçinde bulunduğumuz durum ülkenin geleceği ile ilgilidir, toplumun sağlığı ile ilgilidir, çocuklarımızın, insanlarınızın hayatı ile ilgilidir. Bu şartlarda benim için seçimin zerre önemi yoktur benim açımdan.” dedi.