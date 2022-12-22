Özersay: “Şehit ailelerine ayıp edilmiştir”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “şehit ailelerinin sesi olan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanının doğruları söylediği için susturulmak istendiğini, törenlerdeki konuşma hakkının elinden alındığını” belirterek, “Bu şehit ailelerine karşı yapılan bir ayıptır, şehitlerimize karşı da bir saygısızlıktır” dedi.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, “Bu devletin yaratılmasında cesaretleriyle canlarını feda edenler ve bu acıyı yıllarca yüreğinde taşıyarak, evlatlarını bu günlere getirenler bu muameleyi hiçbir şekilde hak etmez” ifadelerini kullandı.

Hükümete ve Cumhurbaşkanlığına çağrıda bulunan Özersay, “Eksiklerinizi dile getirenlerin sesini kısmak antidemokratik bir tavırdır. Devletin temellerini atan bu vefakar insanlara ve şehitlere saygınız varsa derhal özür dileyip bu kararınızı gözden geçirin” dedi.

Özersay şöyle devam etti:

“Yazıklar olsun. Hamasete dayalı, insanların acılarını ve duygularını istismar ederek, siyaset yapanlar er ya da geç duvara toslayacak. Samimi olmayan, nutuktan başka bir şey bilmeyen çakma milliyetçileri, şehit ailelerinin sesini kısmaya kalkan sahte vatanseverleri hep birlikte hayatımızdan çıkaracağız. Bu devran elbet dönecek.”

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanının dün şehitlerin defnedilmesi ve son derece insani diğer ihtiyaçlar konusunda konuşma yaptığını ifade eden Özersay, şunları kaydetti:

“Keşke devlet ciddiyeti ile hareket edilmeyip aylarca defin işlemi veya diğer konularda gecikme yaşandığı için bu ailelerin nasıl bir üzüntü yaşadıkları konusunda birazcık evet birazcık olsun empati yapabiliyor olsaydınız.

Dernek Başkanının haykırışının altı doludur, sizler şehit aileleri ile sadece belirli günlerde fotoğraf çektirip beylik açıklamalar yapmak için bir araya gelmek yerine samimiyetle ilgilenirseniz ne demek istediğimi ve Sayın Dernek Başkanının isyanını anlayabilirsiniz.”

Konuşmanın seçim döneminde olduğu söylenerek, üslubun eleştirilebileceğini belirten Kudret Özersay, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda olunduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadar zamandır muhatap bulamadığını ve sorunları çözemediğini gören ve kendisi de bir şehit çocuğu olan bir sivil toplum örgütü başkanı tam da böyle bir günde konuşmayacaktı ve ne zaman konuşacaktı? Allah aşkına… Ayıptır, yeterince ilgilenmediniz, yanlış yaptınız bunu kabul edin ve insanların sesini kısarak, bunu örtmeye çalışmayın.”