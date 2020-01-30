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Özersay: "Sesimizi duyurmaya kimse engel olamaz"

Özersay: "Sesimizi duyurmaya kimse engel olamaz"
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Londra’da, King’s College London’da, Rum ve Yunan öğrenci örgütlerinin engelleme girişimlerine
rağmen konuşmasını gerçekleştirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Özersay paylaşımında,

“Biz iyiyiz, herşey yolunda. Tüm engelleme girişimlerine ve protestoya rağmen bu akşam Londra’da Kings College’de tam katılımla konuşmamızı yaptık. Her platformda Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmamıza kimse engel olamayacak. 21. Yüzyıldayız, konuşacağız, anlatacağız ve haklarımızı her platformda savunmaya #devam edeceğiz. Organize eden, katılan katkı koyan herkese teşekkür ederim. Hiç yılmadan yola #devam” dedi.

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