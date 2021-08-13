Özersay: "Tam bir fiyasko"

HP Genel Başkanı Kusret Özersay sosyla medya hesabından paylaşım yaparak yaklaşık 5 gündür devam eden elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

Özersay'ın paylaşımı şu şekilde;

"Elektrik kesintileri, Elektrik Kurumu’nun hızla büyüyen borcu ve zam…KÖTÜ YÖNETİNCE, BECERİKSİZ olunca varılan sonuç tam bir fiyasko.

Kıb-tek ile igili olarak Halkı düşünecek, kurumun batırılmasını önlemek için canla başla çalışacak, güven verip tahsilatı yeniden artıracak, bakım onarımı zamanında yapacak, yakıt alımını önceden planlayarak hareket edecek, çevreyi ve Halk sağlığını düşünerek kurumun ihtiyacı olan yatırımları yapmaktan çekinmeyecek bir yapıya, bir yönetime ihtiyaç var. Hem de hemen!

Mevcut Ekonomi ve Enerji Bakanının ve Hükümetin bizi bu konuda getirdiği nokta ortada! Yaptığımız temaslarda görüyoruz ki Halk bu hükümete zerre güvenmiyor ve kendisine çektirilen bu eziyeti konuşuyor."