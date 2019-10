Özersay, TBMM Komisyonu toplantısına katıldı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Ankara’da TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın davetlisi olarak komisyonda TBMM’deki siyasi parti temsilcilerine Kıbrıs sorunu ve Türkiye-KKTC ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Özersay, komisyon üyelerine seslenerek, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC ilişkilerinin “pamuk ipliğine bağlı olmadığını düşündüğünü” belirterek, “Tarihsel ve duygusal temelleri olan bir ilişkimiz var, son derece köklü ve güçlü bir bağ var aramızda. Bunu her zaman akılda tutarak ilişkimizi daha ileriye daha iyi noktalara götürmemiz gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, , “Kıbrıs Türk halkının, Türkiye’nin, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkının teröre karşı mücadelesinde tamamen ve bütünen yanında olduğunu özellikle vurgulama ihtiyacı hissediyorum. Bunda hiç kimsenin bir tereddüdü olmasın” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısında, komisyon üyelerine Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ile ilgili bilgi verdi.

“BİR ONUR…”

Komisyon başkanı Volkan Bozkır’ın açılış konuşmasının ardından toplantının basına açık bölümde söz alan Kudret Özersay, davet için devleti adına hükümeti adına komisyona teşekkür ederek, geçen yıl da böyle bir toplantıda komisyon üyeleriyle bir araya gelme fırsatı bulduklarını, bu yıl da bunun yapılıyor olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Özersay, Bozkır’a da teşekkür ederek, TBMM’de bütün grubu olan siyasi partilerin temsil edildiği komisyonda, dış ilişkileri sınırlı ve Türkiye Cumhuriyeti devleti dışındaki devletler tarafından tanınmayan KKTC’nin görüş düşünce ve önerilerini anlatabilmenin kendileri için önemli bir imkan ve fırsat olduğunu vurguladı.

Her durumda Atatürk Türkiye’sinde TBMM’de bu konuşma imkanını bulmanın kendileri için bir onur olduğunu belirten Özersay, şöyle devam etti:

“Doğu Akdeniz bölgesinde, Suriye başta olmak üzere Orta Doğu bölgesinde son derece önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, dengelerin yeniden şekillenmeye başladığı ve sürecin devam ettiği bir dönemde böyle bir toplantıda bulunmak, aynı zamanda Kıbrıs sorununun 1968’de başlayan müzakerelerinin 50. Yılını geride bıraktığımız ve Kıbrıs’ta bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğu söylenen ve tartışılan bir dönemde böyle bir toplantıda bulunmak, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde çeşitli konuların tartışıldığı sıcak gündemlerin olduğu bir dönemde böyle bir komisyonda konuşabilmek ve görüş alışverişinde bulunabilmek bizim için son derece önemli.”

“PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI DEĞİL”

Kudret Özersay, son iki gündür Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC ilişkileri bağlamında yaşanan tartışmada bazı hususlara da özellikle dikkat çekerek giriş konuşmasını tamamlamak istediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Farklı düzeylerde ilişkilerimizde bazı sıkıntılı mesajların karşılıklı olarak verildiği bilinen bir gerçek… Zaman zaman da üzüntü verici şekilde bunlar oldu. Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC ilişkilerinin pamuk ipliğine bağlı olmadığını düşünüyorum. Tarihsel ve duygusal temelleri olan bir ilişkimiz var, son derece köklü ve güçlü bir bağ var aramızda. Bunu her zaman akılda tutarak ilişkimizi daha ileriye daha iyi noktalara götürmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Bunun kuşkusuz karşılıklı saygı temelinde ve her iki halkın da iradesine saygı temelinde ilerlemesi gereken bir ilişki olduğu düşüncesindeyiz. Ve bu bağlamda ben Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak özellikle, gerek hükümetim gerekse Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkının teröre karşı mücadelesinde tamamen bütünen yanında olduğunu özellikle vurgulama ihtiyacı hissediyorum. Bunda hiç kimsenin bir tereddüdü olmasın. Bundan böyle de gerek teröre karşı mücadelesinde gerekse toprak bütünlüğü ve güvenliği bağlamında Türkiye Cumhuriyetinin atacağı adımlarda, uluslararası hukuk bağlamında atmakta olduğu ve atacağı haklı adımlarda bu mücadelesinde Türkiye’nin tam anlamıyla yanında olduğumuzu ve olacağımızı burada bir kez daha vurgulama ihtiyacı hissediyorum.”

Dışişleri Bakanı Özersay, özellikle uluslararası ilişkileri sınırlı bir devlet olarak KKTC’nin bu ve benzeri platformlarda komisyon üyeleri aracılığıyla da, katılacakları başka uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk halkının sesi ve sözü olmalarını, paylaşacakları bilgileri Türkiye ile KKTC ortak politikalarının daha da ileriye güçlü şekilde taşınması için destek vereceklerine inanç belirtti.

Bozkır ve Özersay’ın yaptığı açılış konuşmalarının ardından TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısı basına kapalı devam etti.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından Kudret Özersay bir süre de Volkan Bozkır ile görüştü.