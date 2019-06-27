Özersay, TDP'yi bilgilendirdi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit'i ziyaret etti.

Hükümetin Maraş'ta envanter çalışması yapılması kararının ardından ziyaretler başlatan Özersay, Özyiğit'le görüşmesinde ağırlıklı olarak kapalı Maraş'ta envanter çalışması yapılması konusunda hükümetin aldığı kararın içeriği ve bundan sonra ne şekilde ilerleneceği konusunda bilgi paylaşımında bulunduklarını açıkladı.

Özersay, Özyiğit'in görüş ve önerilerini aldıklarını, bundan sonra da bu konuda diyaloğa açık olduklarını vurguladıklarını bildirdi.