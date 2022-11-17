Özersay: “Türkiye’nin Kıbrıs Türkü ile ortak ulusal menfaati Kıbrıs Türkü’nün gönlünü kazanmaktan geçiyor"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türkü ile ortak ulusal menfaatinin Kıbrıs Türkü’nün gönlünü kazanmaktan geçtiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki gücünün Kıbrıs Türkü’nün iradesi olduğunu söyledi.

Özersay, “İradenin yok sayılması sonucu kurulan gayri meşru hükümet Türkiye’ye de zarar verir. Bizim derdimiz bu. Çünkü biz devlete inanıyor ve devlete sahip çıkıyoruz” dedi.

HP’den verilen bilgiye göre HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Hakikat Web TV’de “Günaydın Hakikat” programına katılarak gündeme dair soruları yanıtladı.

Halkın Partisi olarak KKTC’ye inanan bir parti olduklarına işaret eden Özersay, ama bunun lafla, sembollerle, sloganla bir yere götürülmeyeceğini, gerçekten devleti yüceltmenin ve güçlü kılmanın yollarının ortada olduğunu söyledi.

“Demokrasiye ve halk iradesine dayalı bir yönetimle, iyi bir yönetimle bir devleti devlet yapabilirsiniz” diyen Özersay, bugüne kadar milliyetçi geçinen kişilerin sadece rozet taktıklarını, törenlere katıldıklarını ama diğer taraftan devleti soyup, rant elde ettiklerini ve ceplerini doldurduklarını ileri sürdü.

Özersay şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türk halkı bu kadar yıl bu noktaya gelip devlet sahibi olabilmek için çok mücadele etti. Ama bugün hem yönetilme şekli hem kurdukları ilişki biçimine baktığınız zaman yöneticilerin devlete zarar verdiği ortada. Türkiye ile ilişkilerde de bu böyle. İki devlet söylemine taban tabana zıt hareket ediyorlar. Kıbrıs Türkü’nün verdiği fedakarca mücadelenin karşılığını bu şekilde hak etmiyor.”

Mevcut hükümet üyelerinin de kalıcı olmadıklarının farkında olduğunu söyleyen Özersay “Meşru olmayan hükümetin oluşturulması devletin yapısına zarar verdi. İşine gelmeyenler bunu anlamak istemedi. Biz devlete inandığımız için bu hükümetin meşru olmadığının altını çiziyoruz. Şu anda ana muhalefetin yaptığı gibi mecliste bu hükümetin gayri meşru biçimde oluşumuna rıza olursanız kendinizi bir açmazda bulursunuz. Bugünler geçecek. Ne bu hükümet kalıcı, ne de bu partilerin siyasi kadroları kalıcı. İki ayrı devletin savunulduğu dönemde böyle bir siyaset ortaya konulmamalıydı. Bunu da yaparken bir bedel ödemeye hazır olmanız gerekiyordu. Halkın Partisi’nin aldığı karar da bu çerçevede alınmış bir karardı. Şimdi insanlar bunun ne kadar doğru olduğunu şimdi görüyor” dedi.

Son günlerde gerçekleşen atama ve görevden alma konularına da değinen Özersay “Bugün seçim yasakları başladı. Neredeyse atadıkları bütün müdürleri görevden aldılar. Yani bütün bu müdürler işlerini yapamıyorlar mıydı? Hepsi mi başarısızdı? Bu görevden atamalar neden yapılıyor sebebi basit; ne kadar çok kişiyi müdür yaparsam o kadar rant elde ederim amacıyla. Bu çürümüş ve yozlaşmış siyasetin ta kendisidir. Bizim yaptığımız yasa değişikliğiyle müşavir atayamıyorlar ama buldukları yeni yöntemle herkesi müdür yapıyorlar. Bir şekilde kendilerine ve yandaşlarına rant elde ediyorlar, devletin kamu düzenine zarar veriyorlar” şeklinde konuştu.