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Özersay: ”Ülkemizin başı sağ olsun“

Özersay: ”Ülkemizin başı sağ olsun“
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 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri  Bakanı Özersay,  Geçitkale Havaalanı'ndaki uçak kazasında iki kıymetli insanın  yaşamını  yitirdiğini belirterek,  hayatını kaybeden Serkan  Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya'nın ailelerine, yakınlarına ve havacılık camiasına  başsağlığı ve taziyelerini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay uçak kazasının nedeni araştırmak  üzere bir ekibin olay yerine gittiğini Ulaştırma Bakanı’nın da olay yerinde  olduğunu kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay  sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
 
“Bugün maalesef hava sporları konusunda son derece tecrübeli iki kıymetli insanımızı meydana gelen bir kaza sonucunda kaybettik. Hava aracının hangi nedenle düştüğünü araştırmak için bir ekip olay yerine gidiyor. Ulaştırma Bakanımız da şu anda olay yerindedir. Ailelerinin, yakınlarının, havacılık camiasının ve ülkemizin başı sağolsun” 

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