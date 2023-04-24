Özersay: “Ülkenin ihtiyacı ara seçim değil erken seçimdir”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkenin ihtiyacının ara seçim değil erken genel seçim olduğunu belirterek, “Halkın Partisi erken genel seçime katılacaktır, ara seçime değil” dedi.

HP'den yapılan açıklamaya göre, Özersay katıldığı bir canlı yayında, Meclis’te bir milletvekili için ara seçim yapılması yönünde ivedilik kararı alınması konusunda görüşünün sorulması üzerine yaptığı açıklamada, ülkenin ihtiyacının, ara seçim değil erken genel seçim olduğunu kaydetti.

“Bir milletvekili koltuğu için yapılacak olan seçim bu memleketin hangi sorununu çözecek?” diye soran Kudret Özersay, şunları kaydetti:

“Halk iradesi yok sayılarak oluşturulan gayrimeşru bir hükümetin görevde olduğu bu yapıda, devletin bağımsızlığına gölge düşürülen böyle bir ortamda bir milletvekili için seçim yapıldığında ekonominin ya da siyasetin hangi sorununa çözüm bulunmuş olunacak? Kimse kendi kendini kandırmasın. Bu ortamda, halk iradesi ayaklar altına alınarak, kurdurulan bir gayrimeşru hükümetle birlikte Meclis’te bu yapının parçası olmayı kabul etmek o milletvekili yeminine de ters olur.”

“Hükümet değişimine neden olmayacak, muhalefeti hükümet yapamayacak bir vekil için yapılacak ara seçime katılacak olanların Meclis’te bu gayrimeşruluğa ortak olacaklarını” öne süren Özersay, “Bu türden bir ara seçime aday gösterecek olan siyasi partiler bu hükümetin halk iradesine rağmen kurdurulmuş olması gerçeğini sineye çekmiş, bu gayrimeşruluğa ortak olmuş olacaklar” iddiasında bulundu.

HP Genel Başkanı Özersay, açıklamasına şöyle devam etti:

“Son bir yıldır başka bir niyetle başka bir strateji izlemiş olmasına rağmen Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) maalesef tam da bu konuma girmiştir ve Meclis’teki varlığıyla bu gayrimeşruluğu olağanlaştıran bir işlev yerine getirmektedir. İşte bir ara seçim tam da buna hizmet edecektir, son bir yıldır yaşayıp gördüklerimiz, Meclis’te muhalefetin etkisizleştirilmesi, yok sayılması, iktidarsızlaştırılması ortadayken bu ara seçime katılmak bu yaşanan anomaliye ortak olmak anlamı taşıyacaktır.”

-“Halkın Partisi erken genel seçime katılacaktır, ara seçime değil”

“Erken genel seçim yapılması halinde Halkın Partisi’nin seçime katılacağını ancak halk iradesinin yok sayıldığı gayrimeşru bir hükümetle Meclis’te iş tutmak için kendi boşalttığı bir milletvekilliği sandalyesine Halkın Partisi’nin talip olmayacağını” kaydeden Özersay, partinin, bir vekil için yapılacak ara seçime katılmayacağını belirtti.

Kudret Özersay, “Halkın Partisi sine-i millet kararı aldığı zaman kamuoyuna net şekilde duyurduğu gibi ara seçime, yani kendi boşalttığı sandalyeye tabi ki aday değildir ancak yapılacak ilk genel seçimde Halkın Partisi gerçek bir alternatif olarak seçimlerde yer alacaktır” ifadelerini kullandı.

bağımsızlığına gölge düşürüldüğünü, halk iradesi yok sayılarak, demokratik teamüllere aykırı şekilde gayrimeşru hükümet kurdurulduğunu” ileri süren Özersay, “Bu gayrimeşru hükümete Meclis’te sanki normal bir hükümetmiş gibi sahne kurmayın, figüranlar rollerini oynayabilsin diye orada bu sahnenin kurulmasına ortak olmayın” çağrısı yaptı. Kudret Özersay, “Biz yapılanlara gözümüzü kapatmadık, parmağımızın arkasına saklanmadık” dedi.

“Ana Muhalefet CTP’nin bir yıl sonrası için bir erken seçim tarihi belirleyelim ve bu ara seçim yapılmasın” yönündeki açıklamalarının da hatırlatılması üzerine ise HP Genel Başkanı Özersay, şu ifadeleri kullandı:

“Allah aşkına paraşütle bu kadar kolay yoldan Başbakanlığa ya da hükümet pozisyonuna gelmiş olanlar sizinle erken seçim pazarlığı yapar mı? Neden yapsın? Ülkenin ihtiyacı CTP’nin bu gayrimeşru hükümetle erken seçim tarihi pazarlığı yapması değil, bu hükümetin bir an önce istifaya zorlanması için toplumsal muhalefetin diğer paydaşlarla birlikte örgütlenmesiydi. Oysa CTP Meclis’te kalmayı ve sanki normal bir hükümet varmış gibi muhalefet yapmayı tercih etmiştir. Ve maalesef bu da gayrimeşru hükümetin zamanla kanıksanmasına ve bu şekilde bir hükümet oluşumu ve yetki kullanması normalmiş gibi bir durumun yaratılmasına dolaylı olarak katkı koymuştur.”