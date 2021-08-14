Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, HP Genel Sekreteri, Lefkoşa İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Üreten Gençler Buluşması’na katılıp, standları ziyaret etti ve gençlere destek beyan etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Özersay, Üreten Gençler Buluşması’nda gençlerle sohbet ettiğini, üretiyor olmanın verdiği mutluluklarını kalıcı kılmak için hem toplum olarak çabalarına sahip çıkılması hem de kısıtlı da olsa devlet imlanlarıyla teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.



Etkinliğin bu akşam da devam edeceğine dikkat çeken Özersay, etkinliğe katılım çağrısı yaptı ve gençlerin ürettiklerinden alarak destek olunmasını istedi.Özersay, “Üretmek iç huzurdur, ayakta kalmaktır, var olmaktır" dedi.