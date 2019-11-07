Özersay: "Yavuz Çıkarma plajı bölgesinin kiralanma kararı iptal edildi"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, iki yıl önce Yavuz Çıkarma Plajı olarak bilinen bölgenin 30 yıllığına bir şirkete kiralanmasına ilişkin dönemin Bakanlar Kurulu tarafından alınan ancak tepkiler üzerine uygulanmayan kararın, tamamen iptal edildiğini açıkladı.

Özersay, açıklamayı, sosyal paylaşım hesabından yaptı.

İki yıl önce Yavuz Çıkarma Plajı olarak bilinen bölgenin 30 yıllığına bir şirkete kiralanması ve ertesinde yaşanan tartışmaları hatırlatan Özersay, “Bakanlar Kurulu’nda alınan bu karar daha sonra önce Meclis’te ardından da kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olmuştu. Kıbrıs Türk Halkının hassasiyet gösterdiği ve tarihimiz açısından bu denli önemli olan bu bölgenin kiralanması kararı gelen tepkiler üzerine uygulanmamış ancak iptal de edilmemişti. Yani Bakanlar Kurulu kararı yürürlükte kalmış ancak uygulanmamıştı.” ifadesini kullandı.

Özersay açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Farklı kurumların bu karara karşı çıkması, kamuoyunda bir tepki oluşması ve Meclis Komitesinin bu arazinin tarihi ve doğal sit alanı ilan edilmesi yönünde oybirliği ile almış olduğu karar, Bakanlar Kurulu kararının uygulanmasını engellemiş ancak bahse konu karar iptal edilmemişti. Zaman zaman “siyasi konjonktür uygun olursa uygulamaya koyacakları için iptal etmiyorlar” iddiası ortaya konulan bu kararları incelemeye aldık.

Vakıflar Örgütü’nün Ekim ayında aldığı bir kararla yaptığı talep üzerine dün itibariyle Hükümet olarak bahse konu kiralamaya dair 2017 yılında alınan ilgili Bakanlar Kurulu kararlarını iptal ettik. Kamuoyunun bilgisine.”