Özersay: “Yerel seçimlere katılacağız… Başka siyasi partilerin adaylarını desteklemek gibi bir yaklaşımımız yok”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, partisinin yerel seçimlere katılacağını, aday çıkaracağını belirterek, başka siyasi partilerin adaylarını desteklemek gibi bir yaklaşımlarının olmadığını söyledi. Özersay, ancak bağımsız adayları bazı bölgelerde destekleyebileceklerini ifade etti.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkede kaç belediyeyle seçime giriliyor olduğunu bilen henüz yok. Bazı rakamlar söylense de net bir durum yoktur. Bu işin son dakikaya bırakılması yazık olmuştur” diyerek, bir keşmekeş yaşandığını ileri sürdü.

-“Yumurtanın kapıya dayanmasını bekledikleri için belediyelerdeki belirsizlik devam ediyor”

“Hangi bölgeler birleştirilecek, kimin öncelikleri ön plana çıkacak hala daha belli değil” diye konuşan Özersay, şöyle devam etti:

“İyi düşünülmüş, hazırlığı iyi yapılmış bir belediye sayısı çalışmasıyla karşı karşıya değiliz. Yumurtanın kapıya dayanmasını bekledikleri için belediyelerdeki belirsizlik devam ediyor ve bu durum da bu ülkeye zarar veriyor. Hükümet kurup bozmaktan, bakan değiştirmekten, atama yapma yarışına girmekten ve ihalesiz işlerden vakit bulup da belediyeler ile ilgilenemediler ve son dakikaya kaldı. Seçimler yapılabilecek mi henüz o bile belli değil, kesin değil.”

-“Yasada bizim için asıl önemli olan denetlenebilen, hesap verebilen belediyeler yaratılmasıdır”

Belediyeler reformu bağlamında 51/95 sayılı Belediyeler Yasası ile ilgili değişiklik çalışmasının devam ettiğine işaret eden Özersay, şunları kaydetti:

“Sonuçlarını görmek lazım. Halkın Partisi açısından önemli olan belediyelerin şeffaflığı ve mali denetime açık olmasıdır. Geçmişte belediyelerde verimlilik problemi ve mali açıdan yozlaşmalar söz konusu oldu. Bir kısmı mahkemeye bile aktarılmadı. Belediyelere zamanında etkili ve sonuç alıcı mali denetimlerin olduğu bir düzenlemenin yapılması bizim için önemlidir. Endişemiz, yaratılan istikrarsızlık ve Bakanlar Kurulu’nun sürekli bozulup yeniden kurulması nedeniyle gayrimeşru hükümet tarafından son dakikaya bırakılan belediyeler çalışmasının halkın ve belediyelerin yararına bir şekilde hayata geçirilememesidir. Bunun sonuçlarını maalesef önümüzdeki dönemlerde yaşayacağız gibi duruyor.”

“UBP’nin içinde yine yeni müdahalelerden bahsediliyor” diyen HP Genel Başkanı Özersay, “Cumhurbaşkanlığı’na UBP ilçe başkanları davet ediliyor. Kurultay tek adaylı olsun gibi konuşmalar yapılıyor. Hal böyleyse bu ülkede demokrasiyi nasıl yeşerteceğiz?” sorusunu sordu. Özersay, “Yerel seçimler bir altı ay daha ertelenir mi?” endişesi yaşadıklarını belirtti.

-"Sine-i millet kararına uymayan iki vekilin disiplin süreci mahkemenin ara emri olduğu için durdu"

Sine-i millet kararına uymayan iki vekilin disiplin sürecinin devam ettiğini ifade eden Kudret Özersay, gelinen son durumu şöyle anlattı:

“Disiplin süreci ihraç talebiyle haziran ayı gibi başlatıldı. Savunmalar talep edildi, alındı. Sonrasında iki vekil mahkemeye başvurdu, önce bir ara emri talep edildi. Ancak ara emri reddedildi ve Yüksek Mahkeme’ye gidildi. Sonrasında bir ara emri alındı. Şu anda ara emri olduğu için disiplin süreci durmuş durumdadır. Mahkeme davanın esasını eylül ayında görecek. Ekim gibi bir karar verilecektir, onu beklemek gerekiyor. Ancak bir şey çok somuttur. Parti Meclisi’nin yüzde 70 küsurla aldığı bir Meclis’ten çekilme kararı vardır. Vekiller de bu kararla bağlıdır. O nedenle herkes bu karara uymak zorundadır, ben dahil kimse partinin üzerinde olamayacağından, karara uymayanların gerekli disiplin kararıyla cezalandırılması kaçınılmazdır.”

-“Geçmişte tüm partiler sine-i millet kararı aldı, irade yerle bir edildiği için bir tepki koymak şarttır”

HP’nin ilk kez sine-i millete giden parti olmadığını belirten Özersay, şu değerlendirmede bulundu:

“Bizim ülkemizde farklı dönemlerde bütün siyasi partiler sistemin tıkandığını, Meclis’te mücadelenin bir sonuç vermediğini düşündüğünde Meclis’ten çekilme kararı almıştır. HP’nin bu kararı almasının esas sebebi iradeye yapılan müdahaledir. Seçimden birinci çıkan partinin Genel Başkanı, Başbakan yapılmamış, başka bir milletvekili bu göreve getirilmiştir. Bakanların kim olacağına karar verilmeden önce bakanların listesi deniz aşırı onaya sunulmuştur. Türkiye’yle ilişkilerimizin hükümet kurma/bozdurma, bakanların isimlerinin belirlemesi gibi konulardan etkilenir hale gelmesi KKTC’nin temel tezlerine de Türk dış politikasına da zarar verir. Bu kadar yıldır kardeşimiz olan Türkiye’yle ilişkilerimizi sağlıklı bir zemine oturtmamız şarttır. Aksi halde Rumlar da halimize güler.”

“HP’nin muhalefetin etkisini kaybettiği ve iktidarsızlaştırıldığı bu dönemde Meclis’te olmanın anlamsızlığını ortaya koymak için bu yolu seçtiğini” ifade eden Kudret Özersay, “Partisini seven de parti kararlarına uygun davranır. Diğer taraftan iradeye müdahale meselesinin doğru bir zemine oturtulabilmesi için bir erken seçime HP tabii ki katılacaktır” diye konuştu.

Parti Meclisi’nin oy birliğiyle parti MYK’sını görevden aldığını belirten Özersay, çeşitli nedenler üzerinde durulmuş olsa da bu durumu bir güven tazeleme adımı olarak adlandırmayı tercih ettiklerini söyledi.

Özersay, “Tüzüğümüze göre parti MYK’sını Parti Meclisi seçiyor. Kendi seçtiği organın herhangi bir üyesini veya tüm üyelerini gerekli gördüğü zaman görevden alabilir. Tüzüğe uygun olarak oy birliği ile alınan bir karardır. Bu hafta yapılacak Parti Meclisi toplantısında yapılacak seçimle yeni MYK belirlenecek. Aday olmak isteyenler de olacak” ifadelerini kullandı.

-“Yozlaşma devlet iradesini erozyona uğratır, halk iradesini ipotek altına alır”

Partili bazı isimlerin adının dahil olduğu adli olaylarla ilgili ise yasal sürecin devam etmesi nedeniyle konuşmamayı tercih ettiğini ifade eden Özersay, adli süreçler sonuçlanana kadar beklemek gerektiğini ve suçsuzluk karinesinin geçerli olduğunu kaydetti. Sürecin sağlıklı yürütülmesini ve sonuçlanmasını beklemek gerektiğini söyleyen Özersay, şöyle devam etti:

“HP olarak, memleketin en büyük sorununun yozlaşma ve siyasetin kirlenmesi olduğu tespitini yaparak yola çıktık. Gelinen noktada herkes görüyor ki siyasette, bürokraside, bazı sivil toplum örgütlerinde ve toplumun bazı kesimlerinde de bir değerler erozyonu ve yozlaşma söz konusudur. Kirlenme meselesi devleti de erozyona uğratır, halkın iradesini de ipotek altına koyar. Bu konuların polis ve savcılık tarafından incelenmeye alınması yadırganmamalıdır. Basına da yansıdığı üzere beraberinde yüklü miktarda para taşıyan bazı kişiler birkaç gündür mahkemeye çıkarılıyor. O isimlerin, bugün hükümetin başında yer alanlarla, Cumhurbaşkanıyla çektirdikleri fotoğraflar dolaşıyor etrafta. İlla ki o insanlarla mali bir ilişki kurulduğu anlamına gelmez belki ama yine de incelemekte yarar var.”

Halkın Partisi’nin en başta ortaya koyduğu “temiz siyaset” ilkesiyle yolsuzluğa ve yozlaşmaya karşı mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Özersay, “Seçilecek olan yeni MYK ile bunu daha da ileriye taşıyacağız. Ocak 2023’te partimizin olağan genel kongresinde yeni kurullar oluşturulacak ve yeni bir yapılanma tamamlanmış olacak” diye konuştu.