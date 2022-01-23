Özersay: "Yetkili kurullarla toplanıp sağlıklı bir değerlendirme yapamaya çalışacağız"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı seçiminden itibaren kutuplaşma ortaya çıktı. Merkezde olan ve daha makul politikalar ortaya koyan HP halktan takdir görmedi. Güzelyurt’tan milletvekili sayısının azaltılması milletvekili kazanamamıza neden oldu.
Yetkili kurullarla toplanıp sağlıklı bir değerlendirme yapamaya çalışacağız ve kamuoyu ile paylaşacağız. UBP’nin bu oyu alabilmesi ülkemizdeki genel koşullar düşünüldüğünde düşündürücüdür. Memleketimize hayırlı olsun.’dedi.