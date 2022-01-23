Özersay: "Yetkili kurullarla toplanıp sağlıklı bir değerlendirme yapamaya çalışacağız"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, açıklamada bulundu.

Özersay açıklamasında’Halkın iradesi bu yönde tecelli etti. Saygılıyız. Son parlamento seçimine göre katılım düştü. Örgütlü olan ve seçmenini sandığa taşıyan iki büyük parti seçimde başarı elde etti. Ekonomik sıkıntılardan dolayı umutsuzluk sandığa yansıdı.

Cumhurbaşkanı seçiminden itibaren kutuplaşma ortaya çıktı. Merkezde olan ve daha makul politikalar ortaya koyan HP halktan takdir görmedi. Güzelyurt’tan milletvekili sayısının azaltılması milletvekili kazanamamıza neden oldu.

Yetkili kurullarla toplanıp sağlıklı bir değerlendirme yapamaya çalışacağız ve kamuoyu ile paylaşacağız. UBP’nin bu oyu alabilmesi ülkemizdeki genel koşullar düşünüldüğünde düşündürücüdür. Memleketimize hayırlı olsun.’dedi.