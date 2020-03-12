Özersay: "Yurtdışında bulunan vatandaşlarımız bakanlığımızla iletişime geçebilir"

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, ülkeye dönüş yapacak vatandaşlara geri dönüşte yaşayacakları herhangi bir sıkıntının giderilmesi adına çağrıda bulundu.

Özersay’ın açıklaması:

Yurtdışında bulunan vatandaşlarımız, ülkemize dönüşleriyle ilgili olarak karşılaşabilecekleri herhangi bir sıkıntıyla ilgili olarak Bakanlığımızla iletişime geçebilirler.

Nöbetçi diplomat arkadaşlarımız vatandaşlarımıza, gerek bulundukları ülke nezdinde gerekse ilgili misyonlar nezdinde girişim yapılması bağlamında yol göstererek, yardımcı olacaktır.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Danışma Hattı:

+905338514006