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Özersay’dan Kanlı’ya: “Alnımız açık, duruşumuz belli,mücadeleye devam”

Özersay’dan Kanlı’ya: “Alnımız açık, duruşumuz belli,mücadeleye devam”
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Hükümet ortakları arasında sosyal medya atışmaları devam ediyor.UBP MYK üyesi Özer Kanlı’nın yazısı sonrası Hükümet Sözcüsü Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’dan fotoğraflı ve de imalı bir yanıt geldi.
Kabinenin 3 HP’Lİ Bakanı Özersay, Baybars ve Atakan’ın yer aldığı fotoğrafta Özersay, sosyal medya hesabından “Alnımız açık, duruşumuz belli. Omuz omuza durup toplum yararı için mücadeleye, çalışmaya #devam edeceğiz” diye yazdı.

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