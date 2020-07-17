Özersay’dan Kanlı’ya: “Alnımız açık, duruşumuz belli,mücadeleye devam”

Hükümet ortakları arasında sosyal medya atışmaları devam ediyor.UBP MYK üyesi Özer Kanlı’nın yazısı sonrası Hükümet Sözcüsü Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’dan fotoğraflı ve de imalı bir yanıt geldi.

Kabinenin 3 HP’Lİ Bakanı Özersay, Baybars ve Atakan’ın yer aldığı fotoğrafta Özersay, sosyal medya hesabından “Alnımız açık, duruşumuz belli. Omuz omuza durup toplum yararı için mücadeleye, çalışmaya #devam edeceğiz” diye yazdı.