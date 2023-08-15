Özersay’dan KDV iadesi uygulaması konusunda açıklama: “Yasaya aykırı davranıp vatandaşı mali açıdan zarara uğrattılar”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, kredi kartları ve banka kartlarıyla yapılan harcamalarda vatandaşa yüzde 1’lik KDV iadesi verilmesini öngören yasanın üç buçuk yıldır uygulanmadığını, geçen haftalarda 2020 KDV iadelerinin gecikmeli olarak yatırılmaya başladığını belirterek, bunu “yasaya aykırı davranıp vatandaşı mali açıdan zarara uğratma” olarak nitelendirdi. Özersay, Maliye Bakanlığını konuyu yeniden değerlendirmeye davet etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre HP Genel Başkanı Özersay, katıldığı bir televizyon programında 2019 yılında yürürlüğe giren ve kredi kartlarıyla banka kartlarından yapılan harcamalara yüzde 1’lik KDV iadesi verilmesini öngören yasanın üç buçuk yıl boyunca uygulanmadığına dikkat çekerek, “Yasa yürürlükte olmasına rağmen yasa uygulanmadı, KDV iadeleri vatandaşlara verilmedi ve şimdi 2020 yılının KDV iadeleri, herhangi bir gecikme zammı da olmaksızın, enflasyon ve döviz kurları altında erimiş şekilde ödeniyor” ifadelerini kullandı.

Özersay, “Devlete olan herhangi bir vergi stopaj veya benzeri bir borcunuzu bir gün dahi geciktirseniz gecikme zammı ödemek zorunda kalırsınız, devlet nasıl olur da yasaya göre vatandaşlara geri vermek zorunda olduğu KDV miktarını üç buçuk yıl bekletip, tamamen anlamını yitirmiş şekilde ve neredeyse dörtte bir oranında değerini yitirmiş şekilde öder? Bunun adı hukuksuzluk yaparak vatandaşı mali açıdan zarara uğratmak değil de nedir?” diye sordu.

Hukuk devletinde böyle bir şeyin mümkün olamayacağını vurgulayan Özersay, Maliye Bakanlığı’nı bu hukuksuzlukla ilgili bir inceleme yapmaya ve bu uygulamayı yasanın ilgili maddeleri çerçevesinde yeniden değerlendirmeye davet etti.

Özersay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“2019’da bir yasa yaptık, kayıt dışılığı önlemek ve harcamaları kayıt altına almak maksadıyla kredi kartı ve banka kartlarıyla yapılacak bireysel harcamaların yüzde 1’i kişilerin hesaplarına iade edilecekti. Yasaya göre iade her ay olacaktı ve Maliye onayından itibaren en geç 15 gün içinde kişilerin hesaplarına yatacaktı! Aradan üç buçuk yıl geçmiş olmasına ve yasa yürürlükte olmasına rağmen vatandaşın yasaya göre hakkı olan bu para iadesi yapılmadı! Geçtiğimiz hafta, 2020 yılının kredi kartı ve banka kartı harcamalarımızın %1’lik iadeleri 3,5 yıl gecikmeli olarak yatmaya başladı! Hesaplarınıza bakarsanız 2 TL, 3 TL gibi küçük küçük rakamları göreceksiniz. Vatandaşın devlete vergi borcu, stopaj borcu, sigorta borcu, ihtiyat sandığı borcu olsa ve zamanında ödemese gecikme zammı ödemek zorunda kalır. Oysa burada 2020’in rakamlarıyla yasaya rağmen üç buçuk yıl gecikmeli olarak ödeme yapıyorlar! Yani yasa dışı bir uygulama yapıyorlar. 2020’de döviz kuru bugünkü kurun dörtte biri kadardı. İster kamuda ister özel sektörde çalışsın ister emekli olsun hiç fark etmez binlerce vatandaşın binlerce banka kartı işlemi dikkate alındığında çok büyük rakamlar söz konusudur. KDV iadesinin gerek döviz gerekse enflasyon karşısında tamamen erimiş halde üç buçuk yıl gecikmeli olarak vatandaşa verilmesi bir hukuksuzluktur.”