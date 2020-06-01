Özersay’dan kınama

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın Limasol kentinde bulunan Köprülü Camii’ne yapılam saldırıyı kınadığını ifade etti.

Özersay paylaşımında;

‘Limasol’da Köprülü camiye yönelik olarak yapılan saldırıyı kınıyorum. Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı formunda ortaya çıkan bu gerici ve çağdışı yaklaşımlar kabul edilemez. Rum yönetiminin bu olayların suçlularını bulup cezalandırması elzemdir, kendilerini gereğini yapmaya ve caydırıcı bir tutum ortaya koymaya davet ediyorum.’ dedi.