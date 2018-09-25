ÖZERSAY’DAN NEW YORK’TA YOĞUN MESAİ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay New York’ta haftanın ilk gününe yoğun bir görüşme mesaisi ile başladı.

Özersay, önce Birleşmiş Milletler binasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü. Daha sonra TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelen Özersay ikili görüşmelerini Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mammadyarov ile tamamladı.

Birleşik Krallığın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jonathan Allan ile de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Özersay aynı zamanda KKTC’nin Kıbrıs Türk Devleti adıyla gözlemci üye olduğu Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısına katıldı ve burada bir konuşma yaptı.

Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiği çalışma yemeğine katılarak konuşan Özersay, konuşmasında üye ülkelerle yüksek öğrenim, ticaret ve turizm konularında somut adımlar atılması ve işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

Özersay, New York’taki ilk gününde TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelmişti.

Görüşmeleri sırasında Bakan Özersay’a Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar, KKTC New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu, Dışişleri Bakanlığı İİT Müdürü Mehmet Dana ve Dışişleri Bakanlığı’nın New York’ta görevli diplomatlarından II. Sekreter Sertaç Güven eşlik etti.

ÖZERSAY “TEK GÜNDEMİMİZ KIBRIS SORUNU DEĞİL”

New York’ta gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında TAK’a açıklamalarda bulunan Kudret Özersay “Burada tek gündemimiz Kıbrıs sorunu değildir. Bir kere dünyanın gündeminde çok sayıda başka ve daha acil, en azından uluslararası aktörler için çok daha acil sorunlar vardır. Öte yandan gözlemci üyesi olduğumuz bazı uluslararası örgütlerin gündeminde ağırlıklı olarak ekonomiye ve ticarete dair tartışmalarla terörizme, kara para transferine ve yolsuzluklara karşı mücadele konuları vardır. Biz yaptığımız görüşmelerde bu konuları da ele alıyor ve dünyanın aktüel sorunlarına dair görüşlerimizi de paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.