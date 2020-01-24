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Özersay:Reşat Çağlar’ı maalesef kaybettik.Kıbrıs Türk Halkının başı sağolsun

Özersay:Reşat Çağlar’ı maalesef kaybettik.Kıbrıs Türk Halkının başı sağolsun
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Londra ve New York temsilciği görevlerini yapmış,tecrübeli diplomat Büyükelçi Reşat Çağlar’ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özersay paylaşımında,
“Yıllar önce Cumhurbaşkanlığı’nda müzakerelerde birlikte çalışma imkanı bulduğum, ülkemizin Londra ve New York temsilcisi görevlerini de yapmış olan, Bakanlığımız eski Müsteşarlarından tecrübeli diplomat Büyükelçi Reşat Çağlar’ı maalesef kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve Kıbrıs Türk Halkının başı sağolsun.” dedi.

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