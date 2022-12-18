Özgey: “Doğru yönetimle Lefke, KKTC’nin en değerli bölgesi olacak

UBP’nin Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, Lefke’nin doğru bir yönetim ile 10 yıl sonra KKTC’nin en değerli bölgesi olacağını söyledi. Özgey, “Bunu başaracağız” dedi

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, katıldığı bir televizyon programında Lefke bölgesine yönelik düşüncelerini ortaya koydu.

Özgey, Lefke’nin 10 yıl sonra doğru büyüme, doğru yatırımlar ve doğru belediyecilik anlayışı ile KKTC’nin en değerli bölgesi olacağını ifade etti.

Adil Özgey, “Bu süreç bizin yönetimimizde 26 Aralık itibarı ile başlayaca. Lefke’ye çağ atlatacağızi bunu başaracağız” dedi.

Lefke’de hem turizm, hem tarım, hem de eğitim potansiyelinin var olduğunu belirten Özgey, “Bu potansiyeli bütünlüklü bir şekilde değerlendirerek ekonomik çeşitliliğe ve sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşacağız” dedi.

-“İleri aktif yaşam merkezi”

Projelerinden de bahseden Özgey, ‘İleri Aktif Yaşam Merkezi Projesi’nin diğer yatırımcılara da örnek olacağını vurguladı. Özgey, bu proje ile Lefke’nin yaşlılar için bir cennet olacağının altını çizdi.

-“Baraj rekreasyon alanı projesi”

Adil Özgey, bir diğer önemli proje ‘Baraj Rekreasyon Alanı Projesi’nden bahsetti. Özgey, “Barajımızın çevresi yenilenecek. Her yaştan insanın dinlenebileceği, spor yapabileceği, insanımızın temiz havayla buluşacağı yemyeşil muhteşem bir rekreasyon yaratacağız” diye konuştu.

“Bir belediye başkanının ne yapması gerektiğini çok iyi biliyorum” diyen Özgey, belediye başkanının öncelikle çocuklara, gençlere ve yetişkinlere hizmet ulaştırma konusunda kararlı olması gerektiğine vurgu yaparak, “Ben bu kararlılığa sahibim” dedi.

-İlker Edip: “Hem sınırda hem de köylerimizde belediye hizmetlerimizi aksatmıyoruz”

Beyarmudu Belediye Başkanı ve UBP’nin Beyarmudu Belediye Başkan adayı İlker Edip, “Hem sınırda hem de köylerimizde belediye hizmetlerimizi aksatmıyoruz” dedi.

Beyarmudu Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Beyarmudu Belediye Başkan adayı İlker Edip, katıldığı bir televizyon programında projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Edip, en uzun sınır hattının kendi bölgelerinde olduğunu hatırlatarak, “Hem sınırda hem de köylerimizde belediye hizmetlerimizi aksatmıyoruz. Pile köyüne de bize bağlı olmamasına rağmen kısmi hizmetlerimizi götürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Edip, sınır kapılarında yaşanan sıkıntılara işaret ederek, “Vaktimizin büyük çoğunluğunu bu sıkıntıların çözümüne ayırıyoruz. Sınırda 5 kapı var ve sadece 1 tanesi resmi olarak geçişler için kullanılıyor. Gerekli düzenlemeler iş birliği içinde yapılacaktır” dedi.

Pandemi döneminde ve son bir yıl içinde ülke genelinde ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını kaydeden Edip, belediyelerin mevcut gelirlerinde sıkıntı olduğuna dikkat çekti.

Edip, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın Cumhuriyet Meclis’inde olduğuna değinen Edip, “Belediyelerin güncel durumuna göre gelirler artacak” dedi.

“Halktan aldığımız geri dönüşlere göre bu dönem de yine seçileceğimizi düşünüyorum” diyen Edip, 26 Aralık sabahı halka hizmet vermeye ve projelerini hayata geçirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.