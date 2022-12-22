Özgey’den “Adil bir belediye” vaadi

Lefke Belediye Başkanı Adayı Adil Özgey, Başbakan ve hükümet yetkilileriyle Lefke ilçesine çıkarma yaptı. Geçtiğimiz gün Lefke ilçesinde, başta Doğancı olmak üzere pek çok ziyaret yapan Adil Özgey’e Başbakan Üstel yanı sıra Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Milletvekilleri ve Yeniden Doğuş Partisi yetkilileri ile ittifak partileri üyeleri eşlik etti. Başbakan ve bakanlar Adil Özgey’e destek verirken, Özgey de yaptığı konuşmada Lefke’nin bu desteği hak ettiğini ve gerçek bir ilçe olabilmek için bu desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Adı gibi “adil bir belediye” yaratacağının sözünü veren Lefke Belediye Başkan Adayı Adil Özgey, Lefke’nin gerçek anlamda bir ilçe olabilmesi için bütün kamusal hizmetlere erişimin olması gerektiğini vurguladı ve öncelikli işlerinden birinin bunu sağlamak için hükümet ile birlikte çalışmak olacağını belirtti. Lefke’ye bütün kamusal hizmetlerin bir çatı altında verilmesine olanak sağlayacak bir kamusal hizmet binası kazandırma sözü de veren Adil Özgey, Lefke’nin turizm, tarım ve eğitim potansiyelini bütünlüklü bir şekilde değerlendirmek gerektiğini ve bunun için elzem olan bölgesel kalkınma planının hazırlanmasına öncülük edeceklerini de vurguladı.