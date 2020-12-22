Özgürgün'den maaşı ile ilgili eleştirilere yanıt

Maaşıyla ilgili yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından açıklama yaparak yanıt veren UBP Lefkoşa Milletvekili, Başbakan Hüseyin Özgürgün : ""Meclis'e katılmayışımla ilgili ortaya koyduğum siyasi tepki ve duruş yanında aldığım maaşla ilgili yorumlar konusunda ciddi bir bilgi eksikliğini düzenlemek gerekiyor. 22 yıldır üyesi bulunduğum Cumhuriyet Meclisi üyeliğinden emeklilik hakkımı 2012 yılından itibaren kazanmış bulunuyorum" dedi.

Özgürgün bu konuda 'vicdani sıkıntım bulunmamaktadır' yorumunda bulundu.