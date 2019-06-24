Özgürgün: “Hakkımda karar çıkarsa mahkemeye başvuracağım”

UBP eski Genel Başkanı Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün katıldığı bir televiyon programında soruları yanıtladı.

İşte Özgürgün’ün söylediklerinden öne çıkanlar.

-Dokunulmazlık meselesi siyasi kasıttır.

-Özersay’ın siyasetten yok olması için mücadele edeceğim.

-Dokunulmazlık konusunda Milletvekilleri karar verecek. Ama ben bu kararı Kabul etmeyeceğim.

-Ben sanırım birilerini korkuttum. Benim yeniden siyasete dönem gibi bir hedefim yok.

-Eğer bir karar çıkarsa ben Mahkemeye başvurup ara emir talep edeceğim.

-Şimdi seçime gitsek Özersay 1-2 milletvekili alır.

-Hükümet ne kadar sürer bilmiyorum ama uzun sürmemesini canı gönülden diliyorum.

-Meclis grubunun "bu işi çözelim" şeklinde tavrı oldu. Ben de bekliyorum çözsünler.

-Memleketin bir sürü işi var. Hüseyin Özgürgün neden bu kadar gündem oluyor?

-Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Sonuçta parti tabanı beni Genel Başkan seçmedi. Tabanın seçmediği bir adam aday nasıl olabilir?

-Dipkarpaz'dan Yeşilırmak'a kadar bu olaya tepki gösteren partililer var beni sürekli arıyorlar.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2019, 12:35