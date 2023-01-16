Özgürlük Mücadelesi Lideri Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş Londra’da anıldı

Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş için Güney Londra’da faaliyet gösteren Rauf Raif Denktaş Türk Okulu’nda önceki gün bir anma töreni düzenlendi.

Rauf Raif Denktaş Türk Okulu’ndan yapılan açıklamaya göre, törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, KKTC Londra Temsilciliği Misyon Şefi Yardımcısı Tahir Osman Tahir, Türkiye Cumhuriyeti Londra Eğitim Müşaviri Mevlut Ceylan, KKTC Londra Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi eski Başkanı Ayşe Osman, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyini temsilen Serkan Birgel, Halil İzzet ve Nejla Clements, Bickley Türk Okulu Başkanı Leyla Shaw, Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu Başkanı Ulaş Tözün, okullarda görev yapan öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı ve sırasıyla iki okul başkanı ile KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin’in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaları ile devam etti.

Rauf Raif Denktaş Türk Okulu Başkanı Meryem Biricik konuşmasında “Liderlerimiz tüm dünyada takdir edilen devlet adamı nitelikleri ile, tarihteki ve kalbimizdeki yerlerini daima koruyacaktır. Kendilerini sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.

Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu Başkanı Ulaş Tözün ise konuşmasında, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesinin liderlerinin gençlik yıllarından itibaren her türlü yokluğa imkansızlığa, çeşitli zorluklara ve tehlikelere rağmen Kıbrıs Türk halkının can güvenliğini, hakkını savunmak adına kendilerini bu davaya adadıklarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni miras bıraktıklarını söyledi.

Okul başkanlarının ardından KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı. Türk Okullarına bu anlamlı organizasyon için teşekkür eden KKTC Temsilcisi Keskin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm hayatlarını Kıbrıs Türk halkının varoluş, hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesine adayan Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ile dava arkadaşlarının ve bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğilirken, gazilerimizi, mücahitlerimizi, kahraman halkımızı ve hep yanımızda olan Anavatan Türkiye Cumhuriyetini saygıyla selamlarım… Bugün demokratik bir ülkede bağımsız ve egemen devletimizin güvencesi altında bir yaşam sürüyorsak bunun temelleri merhum liderlerimiz tarafından atılmıştır. Kıbrıs Türk Halkı olarak bize düşen en asli görev ise, merhum liderlerimizin büyük bir mücadele vererek kurulmasına önderlik ettikleri devletimize, var gücümüzle sahip çıkmak ve O’nu daha ileriye taşımaktır!”

Merhum liderler Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ı anlatan video gösterilerinin ardından iki öğrenci öğretmenleri eşliğinde iki liderin yaşamları ve mücadele hayatlarını yansıtan sunumlar yaptılar ve liderlere ithafen yazılmış şiirleri seslendirdiler.

Tören sonunda tüm öğretmen, öğrenci ve misafirlerle birlikte toplu fotoğraf çekilmesinin ardından anma programı sonra erdi.