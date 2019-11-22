Özker Özgür anıldı

Özker Özgür ölümünün 14’üncü yıldönümünde kabri başında anıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yapan ve Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularından olan Özker Özgür ve merhum eşi Zehra Özgür için Lefkoşa Kabristanlığındaki mezarları başında anma töreni düzenlendi.

Saat 09.30’daki anma törenine Özkür’ün ailesi ve sevenleri yanında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet Partisi CTP’nin Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve bazı milletvekilleri ile BKP Başkanı İzzet İzcan katıldı.

Özker ve Zehra Özgür’ün kızları Münevver Özgür, yaptığı konuşmada anma törenine katılanlara teşekkür etti.

Daha sonra söz alan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Özker Özgür ve Zehra Özgür’ü saygıyla andıklarını dile getirerek, kendilerine düşenin onların mücadelesini hep birlikte sürdürmek olduğunu belirtti.

CTP Başkanı Tufan Erhürman ise konuşmasında, Özker Özgür’ün hoca sıfatını en çok hakkedenlerden olduğunu söyledi. “Bize çok şey öğretti” diyen Erhürman, “Bize mücadeleyi, ne için mücadele etmek gerektiğini öğretti” diye konuştu.

2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da konuşmasında, Özgür çiftinin, çok şey ancak en çok da barışın ve Kıbrıs sorununun çözümünün önemini öğrettiğini kaydetti.

Özgür’ün “Kıbrıs sorununu liderler çözecek ancak barışı halklar gerçekleştirecek” dediğini anımsatan Talat, bu söylenenlerin bugün de geçerli olduğunu dile getirdi.

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, Özker Özgür’ü siyasete girmeden önce tanıma şansı bulduğunu anlattı.

Özgür’ün bir fikir adamı bir lider, düşüncelerini özgürce ortaya koyan, düşünceleri için savaşan bir kişi olduğunu aktaran Tatar, Özker Özgür ve Zehra Özgür’ü rahmetle andı.

Salih Miroğlu’nun Özgür’le aynı gün vefat ettiğini anımsatan Tatar, 14 yıldır iki ismin aynı gün anıldığına işaret etti.

Tatar, “Bu huzurlu ortam, siyasi görüşü ne olursa olsun birbirimizi sevmemiz, birbirimize kenetlenmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Hepimiz aynı gemideyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, “14 yıl önce bugün iki güzel insanı kaybettik” diyerek Salih Miroğlu ve Özkür Özgür’ü andı.

Özker Özgür’ün inandığı değerler için mücadele eden biri olduğunu anlatan Akıncı, Özgür’ün karşıt düşüncelere her zaman saygılı olduğunu da anımsattı.

Akıncı Miroğlu ve Özgür’ün ortak özelliğinin topluma mal olmaları olduğunu kaydetti.

Özker Özgür’ün toplumun tümünü, Türk, Rum, Maronit, Ermeni ayrımı yapmadan sevdiğini söyleyen Akıncı, Özgür’ün adanın federal çatıda eşitlik içinde birleşmesi için çalıştığını, bu uğraşı sürdüreceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Özker ve Zehra Özgür’ün kabirlerine çiçek bırakıldı.