Gönyeli Belediyesi, kent içi trafik sorunun rahatlatılması ve yaşam standardının ileriye taşınması amacıyla Özker Özgür Caddesi’nde yeni köprü yapımı için çalışmalara başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce tamamlanan alt ve üst geçidin ulaşım açısından devamı niteliğini taşıyan “Özgürlük Köprüsü” için ihale sonuçlandırıldı ve imzalar atıldı.



Yeni köprünün tamamlanması ile birlikte Gönyeli merkez başta olmak üzere kent trafiğine ciddi rahatlatma getirilmesi hedefleniyor.

Projenin sonuçlanmasının ardından Gönyeli kent merkezi başta olmak üzere güney çevre yoluna akıcı bir trafikle ulaşım sağlanacak.

20 METRE GENİŞLİĞİNDE

20 metre genişliğinde, 4 şeritli araç, 2 şeritli yaya trafiğine göre inşa edilecek yeni köprünün bir sanat yapısı olarak Gönyeli Bulvarı’ndaki köprü ile aynı mimari özellikte olacağı da açıklandı.

45 iş gününde tamamlanması hedeflenen köprünün maliyeti 735 bin 690 TL olarak duyuruldu.

YATIRIMLAR SÜRECEK

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli konuyla ilgili açıklamasında kentte yeni bir dönüşüm projesine daha imza atmanın heyecanını taşıdıklarını belirterek, “Gönyeli prestijli bir yapı daha kazanacak, yaşam standardı yükselecek, trafik yol güvenliği ileriye taşınacak, Gönyeli kent merkezi çevre yoluna ulaşım anlamında nefes alacak” dedi.

Ahmet Yalçın Benli, kentte hem insana, hem de altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, “Altyapısı planlı tek kent olarak gurur duyduğumuz Gönyeli’de, yeni projelerimizle fark yaratmaya devam edeceğiz. İnsana ve çevreye yönelik, 6 yeni ihalemizi daha ilan ettik. Temel altyapı sorunlarına çözüm ürettiğimiz Gönyeli’de çok yakında, söz verdiğimiz yeni açılımları da halkımızla paylaşacağız.” diye konuştu.