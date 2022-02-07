Özkıraç: “Bir buçuk günlük yakıt kaldı”

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, “Teknecik Elektrik Santrali’nde bir buçuk günlük yakıt kaldığını” açıklayarak, bugün içerisinde yakıt getiren firmaya parası ödemezse ülkenin "karanlığa bürüneceği" uyarısında bulundu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, yaptığı yazılı açıklama ile “Teknecik Elektrik Santrali’nde bir buçuk günlük yakıt kaldığını” duyurdu.
Yakıt gemisinin Teknecik’e yanaştığını ve yakıtı boşaltmak için bağlandığını da belirten Özkıraç, firmanın parasını alamadığı için yakıt aktarmaya başlamadığını söyledi.