Özkıraç bir kez daha uyardı: “Kuruma yatırım yapılmalı”

EL SEN Başkanı Kubilay Özkıraç KIBRIS GENÇ Tv'de Muazzez Gazihan'ın Gündem Özel programına katılarak soruları yanıtladı.

Elektrik kesintileri konusunda kurumun nüfusa yetişemediğini söyledi. Ayrıca yatırım yapılma zorunluluğunu yineledi. Özkıraç Kıb tek’în bilinçli olarak bir yerlere sürüklendiğini savundu. Toplumda tepki ile karşılanan oksijene bağlı kadının ölümünden de söz eden Özkıraç bu durumda olanların çoğunluğuna dikkat çekti.

EL SEN Başkanı Kubilay özkıraç elektrik kesintileri konusunada değinerek kurumun nüfusa yetişemediğini söyledi.Toplumda tepki ile karşılanan oksijene bağlı kadının ölümünden de söz eden Özkıraç bu durumda olanların çoğunluğuna programda dikkat çekti.

KIB-TEK"e yatırım yapılmadığından söz eden Özkıraç kurumu felate sürüklenmekte olduğunu savundu. Özkıraç programda El Sen’in talebinin kuruma yatırım olduğunu da belirtti ve izleycilerden gelen sorulara da yanıt verdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2020, 19:08