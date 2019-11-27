EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç Genç TV’ye konuştu: “Lefkoşa’daki kesintilere grev nedeniyle müdahale söz konusu değildir”

El-Sen, 6 Eylül’de askıya aldığı süresiz grevi tekrar uygulamaya koydu.

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) hükümetin protokole uymaması nedeniyle 6 Eylül’de askıya aldığı süresiz grevi tekrar uygulamaya koyduğunu duyurdu.

Konuyla ilgilibu sabah Nazar Erişkin ile Bugüne dair programına telefon bağlantısıyla katılan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, şartlar yerine getirilmeden grevin kalkması söz konusu olmayacağını söyledi. Ayrıca “Lefkoşa’daki kesintilere grev nedeniyle müdahale söz konusu” değildir şeklinde konuştu.

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) hükümetin protokole uymaması nedeniyle 6 Eylül’de askıya aldığı süresiz grevi tekrar uygulamaya koyduğunu aktaran Özkıraç, “Hükümet ile yapmış oldukları tüm görüşmelerin olumsuz geçtiğini, bu sebeple de askıya aldıkları süresiz grevi uygulamaya koyduklarını dile getirdi. Şartlar yerine getirilmeden grevin kalkması söz konusu olmayacağı açıklamasında bulunan Özkıraç, “Lefkoşa’daki kesintilere grev nedeniyle müdahale söz konusu” değildir şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2019, 11:22