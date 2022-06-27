Özkıraç, “yakıt vurgunu" iddialarının derhal araştırılmasını istedi

Özkıraç, “yakıt vurgunu" iddialarının derhal araştırılmasını istedi
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El-Sen  Başkanı Kubilay Özkıraç, son yaşandığı iddia edilen yakıt vurgununun derhal araştırılıp soruşturulması gerektiğini belirtti.

 Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, aylar önce özel bir şirkete yapılan 270 bin dolarlık usulsüz fazla ödeme ile ilgili bütün uyarılara rağmen soruşturma açılmamasının nedenlerini bilmek istedikleri kaydetti.

 “Her türlü usulsüzlük ve yolsuzluk konularında Kıb-Tek yönetiminin sessiz kalması düşündürücüdür. Geçmişte ve bugünlerde özellikle  yakıt   konusunda yaşanan vurgunlarla ilgili tek bir soruşturma açılmamıştır. Sayıştay raporları ortada dururken yaşananlar rezillik ötesidir.” ifadeleri kullanan Özkıraç,  onlarca yolsuzluk, usulsüzlük, vurgun dosyasının Sayıştay denetimlerinde var olmasına rağmen hukukta tek bir işlem yapılmadığını iddia etti.

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