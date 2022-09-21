Özkızan: “Büyük sermaye lehine mi yoksa halk ve emekçiler lehine mi siyaset yapıyorlar?”

Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreteri Celal Özkızan, Mağusa - İskele - Yeni Boğaziçi Emirnamesi ile ilgili tarafını belli etmeyen kesimleri eleştirdi. Özkızan, “Büyük sermaye lehine mi yoksa halk ve emekçiler lehine mi siyaset yapıyorsunuz” diye sordu.

Özkızan yaptığı yazılı açıklamada, Ekonomik Örgütler Platformu’nun son alınan karardan hiç memnun olmadığını ileri sürerek, hükümetin, emirnameyi yürürlükten kaldırmasının hemen ardından platformun hükümeti tebrik eden mesajlar yayımladığını belirtti.

Ülkenin büyük sermayesini mutlu eden kararların, halkı ve emekçileri mutsuz ettiğini savunan Özkızan, “Halkı ve emekçileri mutlu eden kararlar ise büyük sermayeyi mutsuz ediyor” dedi.

Özkızan, “Halkın ve emekçinin ekonomisini kötüleştiren kararlar ve gelişmeler, büyük sermayenin ekonomisini iyileştiriyor, büyük sermayenin ekonomisine zarar verecek herhangi bir gelişme, adım veya karar ise, halkın ve emekçilerin refahını artırıyor” ifadelerini kullandı. Celal Özkızan, bu durumu tahterevalliye benzetti.

Ülkedeki ciddi ekonomik sorunlara dikkat çeken Özkızan, “Bu durumda her siyasi partinin cevaplaması gereken en temel soru, büyük sermaye lehine mi yoksa halk ve emekçiler lehine mi siyaset yapacaklarını açıklamalarıdır” dedi.

Özkızan, “Bağımsızlık Yolu, ‘biz halkı ve emekçileri temsil edeceğiz, biz büyük sermayeyi temsil etmeyeceğiz’ diyor, tarafını dürüstçe belli ediyor. Geri kalanlar ne diyor?” ifadelerini kullandı.