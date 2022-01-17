Özkızan: “Hükümette olmak, ülkeyi yönetmek değil”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, Bağımsızlık Yolu'nun rejim partileriyle koalisyona girmeyeceğini, hükümette olmanın ülkeyi yönetmek değil, halk için mücadele vermek demek olduğunu kabul etmeyen hiçbir parti ile koalisyonun mümkün olmayacağını söyledi.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Celal Özkızan katıldığı bir televizyon programında, ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sol veya sağ görüşlü partilerin tek başına veya koalisyon ortakları ile kurdukları hükümetlerin kaynak olmadığı gerekçesiyle açmaza girdiklerini söyleyen Özkızan, Bağımsızlık Yolu'nun bu açmazlara yönelik çözümleri olduğunu belirtti.

Özkızan, sadece emek siyaseti için değil, ülkenin ekonomik anlamda kalkınması amacıyla Muhalefet Programı'nda sorunların ve çözümlerinin açıkça yer aldığını ifade etti.

Ülkedeki ana akım partilerin ekonomi konusunda gerçekçi olmadıklarını ileri süren Özkızan, partilerin yapısal sorunlarından dolayı ekonominin açmazlarına dair fikirleri yokmuş gibi davrandıklarını söyledi.

Özkızan, genel ekonomik kalkınma anlamında büyük açmazların olduğunu ve siyasi partilerin buna çözüm üretemediğini, kendi içinde çelişen politikalar savunduklarını vurguladı.

Bağımsızlık Yolu'nun genel sosyo-ekonomik anlamda üç boyutta değerlendirme yaptığını belirten Özkızan, şöyle devam etti:

"En önemlisi hükümet aygıtının topluma nüfuz etme gücünün sınırlı olduğunu kabul etmek gerekir. Hükümet olmak demek iktidar olmak demek değildir ve bunu söylemenin ayıbı yoktur. Amerika'da bile hükümet aygıtının kısıtlılığından bahsedilebiliyorken bizdeki seçim döneminde iktidar olmaktan söz ediliyor. Tek başına hükümet olsanız bile bu ülkedeki çıkar gruplarıyla kavga etmek zorunda kalacaksınız. Kamusal eğitimi düzenlemeye başladığınızda karşınıza özel okul patronlarını bulacaksınız, kaynak bulduğunuzu varsayıp kamusal toplu taşımacılığa yönelik yatırım yapacaksanız karşınızda özel ulaşım şirketlerini, araç kiralayan firmaları, araba ithalatçılarını, akaryakıt şirketlerini ve kaderi buna bağlı çalışan insanları bulacaksınız. Bu ülkede yerli üretime destekte bulunduğunuzda ticaret sermayesinin büyük bir kısmını karşınızda bulacaksınız. Yani hükümet aygıtının bir mücadele aracı olarak kullanılması gerektiğinin anlaşılması gerekir."

“SERMAYEYE YASLANARAK BİR EKONOMİK KALKINMA MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Ülkemizde emekten veya sermayeden yana bir tavır almadan ekonomi politikasının geliştirilmesinin mümkün olmadığını belirten Özkızan, sermaye birikiminin kurumsallaştığı ülkelerde daha sosyal demokrat politikaların izlenmesinin normal olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ın kuzeyinin politik ve ekonomik koşulları gereği sermaye birikim modelinin vur kaç şeklinde olduğunu ifade eden Özkızan, özellikle inşaat, turizm, yükseköğretim ve ticaret alanlarında sermayeye yaslanarak geniş bir ekonomik kalkınmanın mümkün olmayacağını söyledi.

Bağımsızlık Yolu'nun emek merkezli siyaset yaptığını belirten Özkızan, toplu taşıma, konut, yenilenebilir enerji, sağlık, eğitim, sanayi politikası, dış ticaret gibi alanlardaki önerilerinin ekonomik kalkınma anlamında bir rehber niteliğinde önem taşıdığını kaydetti.

“SOMUT ÖNERİLER YAPMAK GEREKLİDİR”



Ülkenin kısıtlılıklarının farkında olarak somut öneriler sunulması gerektiğinin altını çizen Özkızan, istatistiklere göre son 16 yılda yapılan istihdamların sadece yüzde 18'inin kamuya yapıldığını ve kamunun ülke ekonomisine hiçbir ağırlığının olmadığını belirtti.KIB-TEK dışında üretim yapan herhangi bir kamu kuruluşunun kalmadığını ifade eden Özkızan, bütün ekonomik sektörel faaliyetlerin özelin elinde olduğunu ve böyle bir ortamda geliştirilecek ekonomik politikaların sınırlı olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.“TEŞKİLATLANMA, İDEOLOJİK NETLİK VE FİKİR BİRLİKTELİĞİ ÖNEMLİDİR”Özkızan, özel sektör çalışanlarının haklarının konuşulmadığı düzenin Bağımsızlık Yolu ile değiştiğini ve diğer partilerin bazı söylemlerini kullanmaya başladığını belirtti.Parti olarak teşkilatlanmanın önemine dikkat çeken Özkızan, Lefkoşa dışındaki şehir ve köylerde örgütlenmeye başladıklarını ve büyümenin artacağını düşündüğünü söyledi.Özkızan, ideolojik netliğin gücüne önem veren Bağımsızlık Yolu'nun eğitsel faaliyetlere ağırlık verdiğini ve örgüt okulu ile üyelerin parti politikaları konusunda bilgilendirildiğini, fikir birlikteliği sağlandığını belirtti.Toplumun ilerleyen zamanlarda nasıl evrileceği konusunda siyasal kültür yaratmanın yanında örgütlülük ve birlikte hareket etme bilinci kazandırılmasının önemli olduğunu ifade eden, Özkızan şöyle konuştu:"İnsanların sınıfsal kimlikleri temelinde kendilerini ifade edebilecekleri ve geri kalan bütün etnik, cinsel yönelim, kökenine, dünya görüşüne ilişkin bireysel kimliklerinin özelliklerinin birer zenginlik olarak algılanacağı siyasal kültür yaratmamız gerekir" dedi. Özkızan, asgari ücret ve servet vergisi konularında Bağımsızlık Yolu'nun yürüttüğü politikaların içinde bulunduğumuz seçim döneminde diğer partiler tarafından kullanılmasını veya emek-sermaye söylemlerinin artması üzerine emek platformunun kurulmasını somut örnek olarak gösterdi.“BOYKOTÇULARIN SÖYLEDİKLERİNE KATILDIĞIMIZ İÇİN SEÇİME GİRDİK”Boykotçuların rejim partilerine yönelik öfkesini anladığını belirten Özkızan, diğer siyasal anlayışlardan memnun olmayan Bağımsızlık Yolu'nun da tek vaadinin mücadele etmek olduğunu söyledi.Yeni ve samimi kadrolarla seçime girildiğini hatırlatan Özkızan, sandığa gitmeyecek ve seçime girmeyen parti kitlelerinin Bağımsızlık Yolu’na oy vermesi halinde rejim partilerine karşı yine boykotçu olacaklarını ifade etti.Bağımsızlık Yolu'nun rejim partileri ile koalisyona girmeyeceğini söyleyen Özkızan, hükümette olmanın ülkeyi yönetmek değil, halk için mücadele vermek demek olduğunu kabul etmeyen hiçbir parti ile koalisyonun mümkün olmayacağını belirtti.Özkızan, barajı geçip mecliste mücadele etmenin önemli olduğunu fakat esas önemli olanın Bağımsızlık Yolu'nun yıllardır dile getirdiği emekten yana söylemlerinin diğer partiler tarafından gündeme alınmış olması olduğunu vurguladı.Kamusal ve kaliteli sağlık ile eğitimin piyasanın elinde olmaması gerektiğinin altını çizen Özkızan, toplumda yaşanan öfkenin farkında olduklarını, her alanda mücadele etmek için seçimlerde ve sonrasında destek beklediklerini söyledi.