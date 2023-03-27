Özkunt, maaş kesintilerine karşı dilekçelerin verilmesi çağrısında bulundu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, tüm maaşlı çalışan ve emeklilere, maaş kesintilerine karşı dilekçelerini vermeleri çağrısında bulundu.

Özkunt yaptığı yazılı açıklamada, “depremzedelere yardım” adı altında maaş kesintisi öngören yasa önerisinin Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesi halinde tüm çalışan ve emeklilerin, dilekçelerini hazırlamaları gerektiğini kaydetti.

Özkunt, “Dilekçenizi verin, maaşınızdan kesinti yapılmasına izin vermeyin. Sizler zaten gönlünüzden kopan ve imkanlarınız ölçüsünde yapabileceğiniz deprem katkısını yaptınız” dedi.

“Hükümetin depremi bahane ederek, pahalılık altında geçim sıkıntısı her geçen gün büyüyen maaşlı kesime deprem vergisi çıkardığını” iddia eden Özkunt, hükümeti, adil olmaya ve özveriye kendinden başlamaya davet etti.

Özkunt, kesinti yerine, “Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinin kullanılması, servet vergisi alınması, partizanca istihdamlara son verilmesi, yurt dışı temsilciliklere atanan partililerin geri çağrılması, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin inşaatının durdurulması” önerilerinde bulundu.

İzaz ikram, yolluk ve akaryakıt paralarıyla ilgili eleştiride bulunan Nevzat Özkunt, Aksa ve T&T’nin ülkeden gönderilmesini, üniversitelere teşviklerin durdurulmasını, casino ve sanal bahisçilerden vergi toplanmasını da talep etti.

“Eğer bunlar yapılmazsa hükümet için 15 Mayıs’tan itibaren sonun başlayacağını” öne süren Özkunt, şunları kaydetti:

“Sözüm ona vatandaştan 1 milyar TL toplayıp eğitim-sağlık için harcayacaklarmış. Zaten asli görevleri olan okul ve hastane binalarının iyileştirilmesi için bugüne kadar tek kuruş harcamayan hükümetin topladığı vergileri doğru yerlere harcayacağına kim inanır ki?”