Özkunt : ‘‘Yönetememek UBP’nin İşi’’

Toplumcu Demokrasi Patisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt sosyal medyada yaptığı açıklamada; AKP tarafından atanan, ustaları ne talimat verirse onu yerine getiren bir hükümet olduğunu, halk yararına bir icraat beklenmemesi gerektiğini belirtti.

Özkunt açıklamasında, ‘‘Kıbrıs Türk toplumunun tümden yok edilmesi için düğmeye basıldı ve Faşizmi iliklerimize kadar hissediyoruz’’ diye vurguladı.

Alım gücünün yerlerde olduğunu kaydeden Genel Sekreter açıklamasına şöyle devam etti.

‘‘Bir yıl önce 95 oktan benzin 6,51 TL/ LT. iken bugün 23,54 TL/ LT. yaptılar. Yani nerede ise 4’e katladılar fiyatları.

Ya da farklı bir ifade ile bir yıl önceki asgari ücret ile 675,88 lt benzin satın alabiliyorken, bugün 258,70 lt alabiliyorsunuz.

USD bazında ise bir yılda 0,73 USD/LT den 1,44 USD/LT artış. Yaklaşık %100

Brent petrolün varil fiyatı bugün 114 USD. Bir yıl önce 68,50 USD. Sürekli değişkenlik gösteriyor fiyatlar. Tedarik sıkıntısı yanında dünyada da fiyatlar artışta. Bunu da hesaba katmak lazım elbette.

Ancak bir yılda dünyadaki etkilerden arındırılmış olarak akaryakıtta %361’lük fiyat artışı’’

TDP Genel Sekreteri Özkunt, TL kullanımı ile sistemli bir şekilde halkın fakirleştirildiğini belirtirken,

halkın günden güne fakirleşmesinin nedenlerini T.C’de uygulanan akıl dışı faiz,kur yani para politikası ve KKTC’de atanmış, halkına düşman bir yönetimin beceriksizliği olduğunu kaydetti.