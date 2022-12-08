Özkurt: 27 çalışanın toplu sözleşmeye dahil edilmesine ilişkin sürecin işletilmediği yönündeki haber gerçeği yanıstmıyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, BRT’de tüm çalışanların toplu iş sözleşmesine dahil edilmesine ilişkin sürecin devam ettiğini, herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığını vurguladı.

Özkurt, bir gazetede yer alan 27 çalışanın toplu sözleşmeye dahil edilmesine ilişkin sürecin işletilmediği ve bundan hükümetin sorumlu olduğunu iddia eden haberin gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Özkurt, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası arasında imzalanan sözleşmeyle tarihte ilk defa tüm çalışanlar Toplu İş Sözleşmesine dahil edilmiştir.

Bu sözleşme 27 çalışanımızın maaşlarına düzenlemeler getirmektedir. Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararları alınmış olup, mevzuat gereği yürütülen prosedüre ilişkin işlemler devam etmektedir. dolayısıyla herhangi bir aksama mevcut değildir.

Böyle bir haber, kamu maliyesinin nasıl çalıştığına ilişkin araştırma ve paydaşların görüşüne başvurmayı gerektirmektedir.”

Özkurt, söz konusu haberin yer aldığı gazete aleyhine düzeltme talebiyle hukuki süreç başlatıldığını kaydetti.