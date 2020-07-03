“Öznel iyi oluş programı” kamuoyuyla paylaşıldı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, önleme çalışmaları çerçevesinde hayata geçireceği “Öznel İyi Oluş Programı” kamuoyuyla paylaşıldı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Girne Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi işbirliği içinde gerçekleştirilecek program, 36-72 aylık çocuğu olan annelere yönelik gerçekleştirilecek.

Program çerçevesinde, annelere “Kadın ve Anne Olmak”, “Olumsuz Duyguları Değiştirme ve Farklı Bakış Açısı Alma Stratejileri”, “Aile İlişkilerinde Problem Çözme”, “Etkin İletişim ve Zaman Yönetimi”, “Olumlu Davranış Geliştirme ve Mutluluk Sanatı” konularında eğitim verilecek.

Konu hakkında Başbakanlık toplantı salonunda basın toplantısı düzenlendi. Basın Toplantısına, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, UKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Şerife Özbiler ve diğer yetkililer katıldı.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, komisyonlarının yaptığı çalışmalara bilimsel temele dayalı bir eğitim projesinin daha eklediğine işaret ederek, projenin UKÜ ile geliştirilerek, yerel yönetimler işbirliğinde uygulanacağını aktardı.

Göreve geldikleri günden bu yana önemli projelere katkı koyduklarına dikkat çeken Karaokçu, projenin iki örnek belediyenin katkıları ile hayata geçirileceğini söyledi.

Karaokuçu, projeyi hazırlayıp katkı koyanlara teşekkür etti.

ÖZBİLER

UKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Şerife Özbiler de, proje hakkında bilgi vererek, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Girne Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi işbirliği içinde gerçekleştirilecek programın, 36-72 aylık çocuğu olan annelere yönelik gerçekleştirileceğini söyledi.

Projenin yürütücülüğünü kendisi ve proje asitanı UKÜ Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Çağla Gür’ün üsteleneceğini kaydetti.

Özbiler, proje kapsamında mutlu çocuklar düşüncesinden hareketle haftada bir kez, 2 saat olmak üzere dört hafta boyunca annelere “Kadın ve Anne Olmak”, “Olumsuz Duyguları Değiştirme ve Farklı Bakış Açısı Alma Stratejileri”, “Aile İlişkilerinde Problem Çözme”, “Etkin İletişim ve Zaman Yönetimi”, “Olumlu Davranış Geliştirme ve Mutluluk Sanatı” konularında eğitim verileceğini anlattı.

Eğitimlerin ücretsiz olacağına işaret eden Özbiler, eğitim sonunda sonuç raporu ve el kitapçığı hazırlanarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na iletileceğini belirtti.

Özbiler, eğitime katılmak isteyen annelerin bugünden itibaren 15 Temmuz’a kadar 0539 108 11 91 numaralı telefona başvuru yapması gerektiğini kaydetti.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önemli işlere imza atıp programlar geliştirdiğine işaret ederek, üniversitelerin bilimsel katkısının da önemine değindi.

Yerel yönetimler ve devletin işbirliği içinde çalışmasının önemine işaret eden Güngördü, sağlığı ilgilendiren, çocukların güzel gelişerek, toplumun geleceğini belirleyecek böylesine önemli bir projeye katkı koymaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KARAVEZİRLER

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karaveziler de, projenin önemine değinerek, Girne Belediyesi ve UKÜ ile birlikte projeye katkı koymaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Belediyelerinin sorumluluk alanı içinde bin 600 öğrenci bulunduğuna işaret eden Karavezirler, eğitimin temelden başladığını, bu düşünceyle gerek bölgeleri, gerekse ülke için projenin çok faydalı olacağına inanç belirtti.