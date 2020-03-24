Özok ailesi kamuoyuna açıklama yaptı

Özok Group Yönetim Kurulu başkanı Ali Özok, geçtiğimiz hafta sonu yaşananları, yaptığı basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaştı. Özok, “Çocuklarımız için risk alıp çalışan, emek veren herkesin ellerine kollarına sağlık. Bu emeğin karşılığı yoktur. Fırıncısı, aşçısı, temizlik elemanları, teknik ekip ve virüse karşı herhangi bir ihtiyaç olması durumunda tam donanımlı elemanlar, herkes tam teşkilat hazırdı. Gelecek olan çocuklarımızın memnuniyeti bizim için son derece önemliydi. Sonunda geldiler ama daha tam olarak yerleşmeden bazıları feveran ettiler ve bu güzelim kampüse ayrıca geç saatlere kadar verilen emeğe saygısızca hakaret ettiler” şeklinde konuştu.

Özok’un paylaşımı şöyle; Campus Cyprus 2019 yılında hizmete girmiş, Özok Group’a ait 530 kişilik yepyeni bir Yurt Binasıdır. Sağlıkla ilgili endişelerimizin hat safhada olduğu yaşadığımız bu olağanüstü günlerde,hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken bir dönemdeyiz. İngiltere’de eğitim alan 168 kişilik öğrenci kafilesinin adaya geldiği zaman Karantinada kalacakları yer ihtiyacından dolayı Perşembe akşamı yetkililer arayıp Yurt binamızın müsait olup olmadığını sordular.

Cuma sabah yaptığımız görüşmeler ve maliye bakanımızın da yaptığı yerinde inceleme sonucu 159 kişinin kalabileceğine karar verdik ve hemen hazırlıklara başladık. Yetkililerin “evde kalın” çağrılarına rağmen şirketimizde gönül bağımız olan çalışanlarımızın da katkısı ve dıştan destek aldığımız temizlik ekiplerinin canla başla çalışmasıyla(toplam 110 kişi emek vermiştir) 159 kişilik yurt odalarımızı saat 13.00 den sabah 3.00 e kadar hazırladık. Bu arada yurtta hale hazırda kalan öğrencilerimizin de güvende olmaları için 5 bloktan oluşan yurdun 1 bloğuna taşınmalarına yardımcı olduk.

Sabah aç ve yorgun gelecek olan öğrenciler için 1 hafta önce hizmete giren yemekhanemizde aşçılarımız tarafından çorba ve kahvaltı hazırlandı. Çok kısa süre içerisinde yaptığımız bu hazırlıklıklar maalesef büyük bir memnuniyetsizlik sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla, ailelerin ve siyasetçilerin de katılımıyla çok üzücü ve çirkin bir şova dönüşmüştür. Özok Group Direktörü Hasan Özok ve Yurt görevlilerimiz, öğrencilerin herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için yanıbaşlarındaydı. Tüm çabamız bu zor günlerde çocuklarımızın madur olmamaları ve ülkemiz için bir katkımız olması içindi. Ancak bazı öğrenciler daha yoldayken Dikmen’de yurda yerleştirileceklerini öğrenince diğer öğrencilerin otelde Karantinada olmaları sebebiyle ayırım yapıldığı şeklinde şikayetler başlamış ve aileler memnuniyetsizliklerini belirtmişler.

Sabah yurdumuza gelen siyasilerin yurt binamızın içerisine girmeden,(Karantinada olmayan bölümlere girilebilirdi)Yargısız infaz yapması, Kudret Özersay’ın da tesisimizi görmeden kötü bir yermiş gibi lanse edip, öğrencilerden buraya yerleştirildikleri için özür dilemesi, 1930 lardan beri bugün 4.kuşak olarak ülke ekonomisine katkı koyan, özverili çalışmalarıyla yüzlerce aileye iş olanağı sağlayan Özok Group Ailesi olarak bizleri derinden yaralamış ve üzmüştür.

Bu üzücü olay sonrasında gelip yerinde inceleme ve değerlendirme yapan Başbakanımıza, Bizi gün boyunca arayıp destek veren arkadaş ve dostlarımıza ve bu kısa sürede hazırlanmamızda emeği geçen tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkür ederiz. Yorum yapabil



