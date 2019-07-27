Özsersay:" Lefkoşa ve Girne’deki kameraların yeri değiştirilecek"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak Lefkoşa Dikilitaş’ın yanında bulunan kent güvenliği yönetim sistemi kamera direğinin oradan kaldırılacağını söyledi.

Özersay açıklamasında “Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan görüş alınmadan yapıldığı için kent güvenliği yönetim sistemi kamera direği oradan kaldırılacak” dedi.

Bakan Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Lefkoşa Dikilitaş’ın (Venedik Sütunu) hemen yanı başında sadece estetik açıdan kötü göründüğü, oranın silüetini bozduğu için değil ama aynı zamanda Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan görüş alınmadan yapıldığı için kent güvenliği yönetim sistemi kamera direği oradan kaldırılacak.

Yer konusunda kararı alan kurul yaklaşık olarak nerelere kamera kurulacağına karar verdi ama spesifik nokta belirlemedi. Kararlaştırılan yerlerdeki altyapı durumuna göre ilgili firmanın nokta belirleme yoluna gittiği anlaşılıyor. Girne antik liman içerisindekilerin de yerleri değişecek, Turizm Bakanlığımızın bu konuda bugün açıklaması oldu.”