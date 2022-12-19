Öztaş: "Genişleyen bölgenin sorunlarını tecrübelerimizle çözeceğiz"

Geçitkale Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Hasan Öztaş, meclis üyesi adayları ile birlikte hafta sonu Serdarlı, Görneç, Ulukışla, Pınarlı, Tirmen ve Ergenekon köylerini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Öztaş’a Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, Girne milletvekili Fazilet Özdenefe, İskele milletvekili Fide Kürşat, Mağusa milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Erkut Şahali de eşlik etti.

Öztaş tüm köylerde köy sakinleri ile sohbet etti ve Geçitkale Belediyesi’nde sekiz yılda yaptıklarını, yeni oluşan Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nde önümüzdeki dört yılda yapacağı projeleri anlattı.

Yoğun ilgi ile karşılanan Öztaş, bölgenin sorunlarını çok iyi bildiğini ve bu sorunları tecrübesi ile çözeceğinin sözünü verdi. Sekiz yılda Geçitkale ve bağlı köylerini yaşanılabilir çağdaş köyler haline getirdiklerini kaydeden Öztaş, önümüzdeki dört yılda da Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlı köylerin de bu noktaya ulaşacağını, bölge muhtarları ile istişare içinde tüm sorunları kolaylıkla çözeceklerinin garantisini verdi.

Öztaş, Geçitkale Belediyesinde yakaladıkları başarının tesadüf olmadığının bunu tüm halkın bildiğini ve önümüzdeki dört yılda da çok çalışarak, ilkeli ve dürüst yönetim anlayışı ve tecrübeleri ile Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nde de bu başarıyı yakalayacaklarını vurguladı.